Rafael Nadal renuncia a jugar en el US Open, Djokovic lidera cuadro masculino

El tenista español Rafael Nadal ha anunciado este martes en sus redes sociales que no jugará en el Abierto de Estados Unidos, “tras pensarlo mucho”, haciendo hincapié en la “complicada situación sanitaria en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control”.

Esta es una decisión que no quería tomar, pero en este caso sigo a mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar”, señala Nadal.

Rafael Nadal, número dos del mundo, explica que “al día de hoy” la situación es “complicada para hacer torneos, y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo que verán millones de fans por TV o en las plataformas digitales”, remarca.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Nadal, ganador de 19 títulos de Grand Slam, agradece “los esfuerzos que todas las partes están poniendo para que se jueguen torneos”, aunque matiza: “Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar (por la crisis sanitaria del coronavirus) es una barbaridad”.

La renuncia del mallorquín a jugar en el torneo que ganó el pasado año al derrotar en la final al ruso Daniil Medvedev, ha coincido con la cancelación del Mutua Madrid Open que se iba a celebrar del 12 al 30 de septiembre.

Así anuncio Rafael Nadal que no estará en el US Open/@RafaelNadal

Los que sí estarán

Por su parte la ATP anunció en un comunicado que el No. 1 del mundo, Novak Djokovic, encabeza la lista inicial de hombres en sencillos para el Abierto de Estados Unidos 2020. Djokovic, tres veces campeón del US Open, lidera una lista de participación que incluye a siete de los 10 mejores tenistas en el ranking ATP, que competirán del 31 de agosto al 13 de septiembre.

Rafael Nadal se coronó campeón del US Open en el 2019/EFE

Se unen a Djokovic entre los 10 mejores: el No. 3 Dominic Thiem, el No. 5 Daniil Medvedev (finalista del US Open 2019), el No. 6 Stefanos Tsitsipas, el No. 7 Alexander Zverev, el No. 8 Matteo Berrettini y el No. 10 David Goffin El No. 4 Roger Federer se había retirado previamente de toda competencia restante este año con una lesión en la rodilla derecha. El No. 37 Marin Cilic, campeón del Abierto de Estados Unidos 2014, también ingresó.

Por el cuadro femenil las hermanas Serena y Venus Williams son las que llaman la atención por su participación en el US Open.

From Djokovic to Nagal, we break down the 2020 US Open men's singles player field ➡️ https://t.co/MiAX99FUuv pic.twitter.com/McDK9B57J8 — US Open Tennis (@usopen) August 4, 2020

Te puede interesar:

Se cancela el Mutua Madrid Open de tenis 2020 por la pandemia del coronavirus

El portero español Iker Casillas se retira del futbol

MLB: Yadier Molina, receptor de los Cardenales da positivo a Covid-19