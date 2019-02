El tenista español Rafael Nadal ha logrado más de lo que soñó en el mundo del tenis y se considera como parte de una de las mejores generaciones en la historia del deporte, pero aún tiene la ilusión de seguir vigente.

Nadal está desde hace años en la élite del "deporte blanco", cuenta con 17 títulos de Grand Slam, 11 de ellos en la arcilla de Roland Garros, además de 33 Masters 1000 y una medalla de oro olímpica.

A su lado han brillado tenistas de la talla del suizo Roger Feder, el servio Novak Djokovic y el británico Andy Murray.

Rafael Nadal se considera parte de una generación especial Foto: AFP

"No me gusta hablar mucho de ello porque soy parte de esa generación, pero los resultados en Grand Slam, Masters 1000 y los récords que se han conseguido hablan por si solos, es una generación especial", dijo el tenista.

Con 32 años y más de 15 como profesional, confiesa que nunca soñó que lograría todo lo acumulado al momento en una histórica carrera que aún lo tiene muy ilusionado y va por más logros.

"Me falta vivir lo que me venga por vivir, al final, a nivel de resultados he conseguido mucho más de todo lo soñado, pero la ilusión y motivación por seguir adelante, seguir disfrutando de tener opciones, de competir en los torneos y estadios más importantes del mundo, todo eso es por lo que sigo compitiendo", agregó.