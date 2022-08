Rafael Nadal se perderá el Masters 1000 en Montreal por lesión

España.- Mal y de malas para Rafael Nadal quien este viernes dio a conocer que no será parte del roster del Masters 1000 de Montreal y es que sigue lesionado de su última participación en Wimbledon. El tenista español aseguró que ya estaba mejorando pero en los últimos entrenamientos comenzó a sentir de nuevo una molestia que de inmediato le hizo tomar la decisión de no competir en Montreal.

A través de sus redes sociales Rafa Nadal dio a conocer que venía bien en su recuperación pero de un día a otro comenzó a sentir molestias en el saque, luego de hablarlo con su equipo decidieron que no era buena idea que competir. Aún así reveló que no dejará de entrenar pues es la manera en la que podrá recuperarse para llegar al siguiente torneo dentro de algunos meses.

"Hace cuatro días empecé tambien a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía. Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo y de todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido la excepción. Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que ha ganado en cinco ocasiones. No me queda de otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud", sentenció el tenista.

Rafa Nadal se despide e Montreal por una lesión | Foto: Captura

Rafael Nadal estaba buscando competir en el Masters 1000 este mes para retomar el ritmo y llegar al US Open en los siguientes meses pero ahora con la salida del torneo se abre la posibilidad de que compita en el torneo de Cincinnati que se jugará un poco más adelante que el de Montreal y poder llegar en punto a su siguiente presentación. Nadal dejó en las semifinales en Wimbledon por un dolor abdominal y desde entonces no compite pues asegura que no arriesgará su carrera.