Rafael Nadal y su opinión de la "estabilidad emocional" en los tenistas

España.- El 13 veces campeón del Abierto de Francia, Rafael Nadal es aclamado como uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado al tennis, junto a Roger Federer.

Uno de sus atributos clave es que el español es "mentalmente más fuerte" que nadie en el juego. La habilidad con la que puede encubrir el partido a su favor es encomiable.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Una y otra vez en su carrera, la forma en que Rafa ha cambiado el resultado del partido contra los jugadores más grandes en el escenario más grande es algo digno de admirar.

El ex No. 1 del mundo habló recientemente sobre este factor e indicó que antes del aspecto mental es la pelota y la raqueta las que hablan.

Rafael Nadal agradece a sus seguidores tra el torneo de Roland Garros. Twitter

Rafa dijo: “Se habla mucho sobre la mentalidad. Pero normalmente, si ganas es por la raqueta y tienes que lidiar con una bolita amarilla antes de que surja cualquier aspecto mental.

“Después de eso, es cierto que cuando la situación se complica, el éxito llegará a quienes estén dispuestos a luchar, a superar la presión y no perder la capacidad en tales circunstancias”.

Nadal admite que se pone nervioso con la preparación de los partidos. Sin embargo, intenta no revelarlo a su oponente.

Roger Federer ha hablado en diversas ocasiones sobre sus emociones después de las derrotas. AFP

Más adelante agregó: “Todos están nerviosos o mienten. La victoria o la derrota es parte de nuestra vida diaria y debe aceptarse como tal. No me emociono demasiado cuando me va bien ni me destrozo cuando no me va bien.

Siempre estoy en el medio. Estoy seguro de que la estabilidad emocional es muy importante en nuestro deporte. Cuando pierdo, por supuesto, soy negativo y triste.

"Pero para ser honesto, vivo todos los días con la sensación de que puedo perder. Tengo confianza en mí mismo, pero la derrota siempre es una opción ”.