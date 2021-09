Rafael Viñales dispuesto a asumir el reto con Cañeros

El cubano Rafael Viñales ya se trabaja en la pretemporada de los Cañeros de Los Mochis de cara al arranque de la temporada 2021-2022 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Bien recibido

El refuerzo del conjunto esmeralda se mostró contento con su nuevo equipo y externó que ya se siente como uno más dentro de un grupo lleno de armonía.

“Me siento muy bien, me han acogido muy bien los compañeros, se ve que se llevan muy bien entre ellos, que el equipo está muy unido, me considero uno más de los Cañeros y preparado para el comienzo de la temporada”.

El isleño viene con el objetivo de integrarse de lleno al equipo y dar su aporte para que los verdes ocupen las primeras posiciones y se metan a la ronda de playoffs.

“Mi expectativa es tratar de integrarme al equipo y llevarlo al playoff, sé que es un equipo que batalla mucho, que el año pasado no pudo clasificar, pero es un equipo que juega bien al béisbol y creo que vengo aquí a aportar mucho de mí y a dar bastante para que el equipo siga ahí en los de adelante”.

El aporreador considera que el bateo es su principal fortaleza y lo que hizo que Cañeros buscara sus servicios, aunque también desea ganarse un lugar en la receptoría, posición que alterna con la primera base y los jardines.

“En si pienso yo que me han contratado para batear y por mi poder, creo que es donde más me desempeño, pero también me gusta mucho la receptoría, tengo tiempo sin catchar mucho porque en mi equipo en Cuba soy el segundo cátcher, el primero es el cátcher del equipo Cuba y alterno con él, pero si me gusta mucho jugar esa posición, me gusta entregarme al máximo y creo que en torno a esas dos posiciones está mi fortaleza”.

Al ser su primera experiencia en el béisbol invernal mexicano, Viñales está consciente del reto al que se enfrenta, pero confía en tener las armas para afrontarlo.

“Como tal en la Liga es la primera vez que vengo, porque estuve en 2018 pero en la Serie del Caribe, nada que ver con jugar en la Liga, es mi primera vez, pienso que tengo un reto grande, pero que puedo asumirlo”.

Sobre el tipo de juego que se practica en la LAMP, el cubano ha escuchado los comentarios de sus compañeros y también ha observado videos, para ponerse al tanto.

“Me han estado hablando mucho de cómo se pitchea, he estado viendo algunos juegos para ver los equipos contrarios cómo los lanzadores lo hacen, ver cómo los bateadores lo hacen y esas son las referencias que tengo hasta ahora”.

El refuerzo cañero hizo un llamado a la afición para que siga apoyando al equipo, ya que darán su máximo esfuerzo para buscar el boleto a la postemporada y posteriormente el ansiado campeonato.