Rafaella Santos se dice orgullosa de que la llamen la "hermana de Neymar"

Brasil.- El amor de hermanos no se compara con nada y así se dejó ver Rafaella Santos quien aprovechó el buen momento con el que terminó su hermano Neymar en sus competencias europeas para dedicarle una emotiva carta donde se dice orgullosa que la reconozcan a ella como "la hermana de Neymar".

Luego de perder la final ante el Bayern Munich en la Champions League, Rafaella quiso reconfortarlo y para eso se tomó un tiempo libre y a través de sus redes sociales le escribió una emotiva carta a su hermano donde describe todo lo lindo que es tenerlo como su familiar. Verdaderamente extensa fueron las palabras pero lo que resaltó es que dijo que le enorgullece todo el trabajo que demostró y que le encanta que la llamen hermana de Neymar.

Mi vida se basa en tu fútbol y si estoy orgullosa de que me llamen “la hermana de Neymar” ¡TENGO Y MUCHO! Adelante ... eres un hombre extraordinario, de carácter inusual, si pudiera pedir un hombre como tú", escribió Rafaella.

En el texto siguió elogiando las cualidades de su hermano diciendo que es su jugador favorito por lo que ha hecho dentro y fuera de la cancha. "Mi eterno segundo amor, no te imaginas lo orgulloso que estoy de verte jugar, sí, hoy tengo un jugador favorito, ¡TÚ! ¡Mi mejor y más grande sueño siempre serás tú!".

Rafaella es una verdadera estrella en redes sociales, es dueña de un espectacular cuerpo que es la envidia y deseo muchos en sus redes sociales, donde es una persona muy activa. Con una cuenta de más de 5 millones de seguidores que en parte han llegado por su parentesco con el futbolista aunque muchos más son por el verdadero interés de seguirla.

Rafaella es reconocida en sus redes por deleitar a sus seguidores con sus candentes fotos | Foto Instagram

Sus publicaciones han causado en ocasiones el asombro de sus familiares por lo atrevida que ha llegado a salir en ellas, principalmente para Neymar con quien ya hablado de ese tema, aun así es algo que el encanta y que gusta por hacer, todos sus seguidores fascinados por cada una de sus publicaciones se ve reflejada en sus reacciones.

Es influencer en redes sociales con más 5 millones de seguidores | Foto Instagram

Aunque no solo es una potencia en redes ya que ayudando a su hermano con la organización Instituto Neymar ha ayudado a miles de niños que no viven o no tienen las mejores condiciones. Ellos son los dos hermanos más cercanos desde siempre, tan es así que cada 11 de marzo el mundo se paraliza por la fiesta de cumpleaños de Rafaella a la que el jugador siempre asiste.

