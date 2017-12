Ramiro Peña ya entrena con Tomateros de Culiacán

Uno de los elementos que más esperaba la afición culiacanense ya reportó con los Tomateros de Culiacán, se trata de Ramiro Peña, quien el día hoy se incorporó al seno guinda. El regiomontano se encuentra poniendo a tono para estar listo próximamente para buscar ayudar a los guindas. Por lo que será una incorporación muy importante en su objetivo de ser uno de los equipos favoritos en la postemporada, esto gracias a la experiencia que ha adquirido en la LMP, así como también en Grandes Ligas y Japón con Hiroshima Toyo Carp.

Ramiro, integrándote a Tomateros ¿Cómo te encuentras?

Así es, primer día de entrenamiento con el equipo, me siento bien, tranquilo y contento de estar aquí con mis compañeros de Tomateros.



¿Qué es lo que has platicado con Benjamín Gil?

Aún no platicó con él, vengo llegando y aún me encuentro poniéndome al día con el equipo.



Platícame sobre tu experiencia en Japón.

Fue un poco diferente, no es lo que yo esperaba. Aunque no niego que fue una bonita experiencia conocer allá, pero en cuanto béisbol no es lo que yo esperaba.

Peña en su presentación en el béisbol nipón.

¿Pasa por tu cabeza regresar a Grandes Ligas?

Claro que si, es la idea, trabajar fuerte y buscar un opción para Estados Unidos y tratar de seguir en las mayores.