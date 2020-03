Raoul 'Pollo' Ortiz revela el porqué salió de Televisa

CDMX.- Raoul Ortiz, mejor conocido como el 'pollo' habló del suceso que le ha marcado la carrera como comunicador, el día que Televisa Deportes le dijo adiós sin alguna razón.

En una transmisión en vivo de La Octava Sports, Raoul comentó que no esperaba que la empresa tomara una decisión de esa magnitud pues nunca hubo algún motivo para hacerle pensar lo contrario.

Pollo fue cuestionado en el en vivo que se realizo desde la cuenta de Instagram de la Octava Sports, los seguidores querían saber el porqué había salido de Televisa a lo que el narrador respondió.

No me lo esperaba. Me llamaron para un cita en lunes en la mañana. Me dijeron que estaba fuera. pedí explicaciones, no me las quisieron dar. Argumentaron cosas muy absurdas", comentó Ortiz.