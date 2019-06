Rapan en Juicio Final al luchador Mascara Año 2000

Último Guerrero tomó por sorpresa a Máscara Año 2000 para vencerlo en el cuadrilátero y rapar su cabellera para consagrarse como el gran ganador del Juicio Final del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Luego de que en la primera caída, el Macho de Lagos de Moreno, notó a su su rival al fingir un foul, en la segunda caída se igualó la contienda después de que el Ultimo de su Estirpe aplicara el mvimiento llamado Sentón Lagunero.

El ring se quedó chico para las maniobras de la última caída, pues los luchadores se fueron hasta las primeras filas de la Arena México.

Fue ahí cuando los sobrinos de Máscara Año 2000 salieron al ring, y cuando parecía que lo peor estaba por llegar, el Último Guerrero aprovechó para llevarlo al piso del cuadrilátero para la cuenta de tres.

"Quiero decirle a Guerrero que la guerra apenas comienza. Me siento triste por la gente que me apoya, pero me siento respaldado por mis sobrinos. La estrategia que tenía me iba funcionando, el referí contó rápido, pero al final perdí", explicó el Capo tras la derrota.

Así termina Máscara Año 2000 sobre el ring, entregando su cabellera a Último Guerrero.@record_mexico pic.twitter.com/lm9paWSMri — Carlos Zulbarán (@carlos_zulbaran) 1 de junio de 2019

En otras luchas, Virus se impuso a Metálico en una lucha del retiro, por lo que éste último dejó la lucha libre tras 27 años como profesional. Asimismo, la nipona Kaho Kobayashi fue rapada por Amapola.

Las sospresas no pararon durante la noche y Euforia y Gran Guerrero se convirtieron en los nuevos Campeones Mundiales de Parejas del CMLL al derrotar a Valiente y Diamante Azul.