Raphael Claus, el árbitro novato que pitará el Superclásico en Libertadores

Argentina.- Mañana vuelve la Copa Libertadores con el duelo entre Boca Juniors y River Plate y el árbitro central será Raphael Claus un veterano silbante de 40 años que apenas pitará su décimo partido en esta competición.

El Novato silbante sera encargado de pitar el partido mas difícil de la conferación sudamericana, al parecer su asignación fue concebida por la Conmebol junto con su compatriota Wilson Seneme, Jorge Larrionda, Ocar Ruiz y Héctor Baldassi completan el cuerpo arbitral.

Claus no llega de la mejor manera, días atrás fue cuestionado por su mala actuación al marcar un penal inexistente, además de ser árbitro para el Mundial Sub 20 y en Copa América pito solo un juego que fue el de Uruguay vs Chile.

El perfil del colegiado e bastante polémico, le gusta estar involucrado y ser el centro de la atención, con gestos exagerados, ademas de su poca paciencia.

Esta apuesta por la Conmebol es para conseguir que Claus se convierta en el árbitro que participe en el próximo mundial de Qatar.