Raúl Jiménez confirmó los acercamientos de la Juventus en el mercado de fichajes

Austria.- Ahora ya con más tiempo para hablar, Raúl Jiménez se abrió ante los micrófonos y confesó que aunque vivió en un mar de rumores durante en el mercado de fichajes de verano, sí hubo algunos acercamientos de ciertos clubes pero nada oficial, como una oferta pero eso no inquietó a los directivos del Wolves ni el pensamiento del Lobo Mexicano.

Según las palabras de Jiménez fueron la Juventus y el Manchester United, los dos equipos que buscaron algo con el mexicano. Mismos equipos que de los que si se hablaron en más de una ocasión. Pero hubo otros que ni siquiera eran considerado algo real, pues cada día era uno diferente, pero dejando claro que no fue algo que le robara la atención.

"Durante el periodo de las vacaciones o de transferencias cada día salía un equipo nuevo que me quería, yo tranquilo, más que nada lo que sabía yo era lo que salía en las noticias, en los rumores; un día me despertaba y veía en Twitter que te quiere la Juventus, al otro día me despertaba y veía que me quería el Manchester United, entonces son cosas que se dan", dijo para TUDN.

Ante esas declaraciones explicó que aunque sabe que los equipos lo hayan buscado, fue algo que tomó con mucha tranquilidad, pues ya sabe lo que es jugar en equipos grandes de Europa pero en los que no tenía mucha oportunidad, a diferencia de lo que tiene en el Wolves por lo que sabe que no hay prisa por salir de Inglaterra y de los Lobos.

Las ofertas nunca llegaron como siempre se especuló y todas se trataron de preguntas por encimita, por lo que fue más fácil para él mantenerse dentro de su piso. Ahora Raúl Jiménez sigue siendo el hombre importante para el ataque del Wolves, quien marcha como uno de los goleadores del equipo. Aunque en los últimos partidos no se ha visto involucrado con los goles.

Raúl Jiménez extendió su contrato con los Wolves hasta 2024 | Foto: Agencias

"Estoy muy contento en Wolverhampton, no es nunca conformismo por estar en un lugar en el que estás bien, saben que no me conformo, siempre busco más. No se dio en esta oportunidad, si se da en algún momento, tendrá que querer lo mejor para mí, Wolves y el equipo al que llegara", agregó Raúl Jiménez.

Ahora se mantiene concentrado en Selección Mexicana, con quien quiere dejar huella en su mejor momento. Se ha convertido en el hombre importante para Gerardo Martino. Y este sábado arrancará de titular con el que sería el ataque de lujo del combinado mexicano. Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona.

Por ahora ese sería el ataque de México más no se sabe el resto de jugadores que completarán el 11 que saltarán ante Corea del Sur que es el equipo a enfrentar en la segunda gira por Europa en solo dos meses.