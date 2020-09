Raúl Jiménez es buscado por el Real Madrid quien pagaría 50 millones de euros

Inglaterra.- Se vuelve a encender la posibilidad de que Raúl Jiménez llegue al Real Madrid esto lo han anunciado medios españoles que aseguran que el conjunto inglés estaría solicitando la cantidad de 50 millones de euros por su contratación. Esta sería una nueva oferta luego de lo que se habló de su posible salida al Manchester United pero al haber jugado ya en la Premier League eso se canceló.

De acuerdo con la revista 'Don Balón' el Real Madrid habría iniciado una conversación con los directivos del Wolverhapton para llegar a un acuerdo por el futbolista. La primeras impresiones según la fuente es que los Lobos pedirían la cantidad de 50 millones de euros por los servicios del jugador azteca.

Esta decisión se debería a la falta de gente ofensiva que tiene el Real Madrid pues recientemente han dejo ir a Gareth Bale y James Rodríguez que aunque no eran titulares en cualquier momento podrían ser utilizados aun en contra de la filosofía de Zinedine Zidane. A esto se le suma la posible salida de Luka Jovic al Milán de la Serie A. Por lo que Florentino se habría puesto en contacto con su entrenador para buscar un nuevo acompañante para Karim Benzema.

Este suma sería una total ganancia para el equipo inglés que vio como en solo un par de años lo que invirtió en el mexicano que fue de 38 millones de euros se puede convertir en 50 mde lo que dejaría una ganancia de 12 millones, más todo lo que por presencia del futbolista ha generado, en ese caso venta de camisetas.

Raúl Jiménez tiene la cuota goleadora más efectiva en el Wolves | Agencias

En caso de su llegada el rol inicial de Jiménez tendría que ser el cambio recurrente de Zidane por Benzama, pues aunque la edad es un tema que poco a poco le ha llegado al francés sabe, que su lugar está por demás cuidado gracias a su compatriota en la banca, aun así en sus cambios podría hacer valer sus grandes condiciones que le harían cambiar de opinión a Zizuo.

Se espera la confirmación del hecho posiblemente si en los siguientes días el delantero Luka Jovic es vendido al futbol italiano, si eso no sucede probablemente no se concrete la llegada de Raúl, pues Zidane y Florentino contemplan el dinero de la venta de un delantero que no funcionó para darle paso a un nuevo jugador.

Actualmente Raúl Jiménez ya debutó en la Premier League por lo que una contratación dentro de la misma liga ha quedado imposible, de hecho en su juego inaugural de la temporada 2020-2021 ya anotó en la victoria ante el Sheffeld. Ahora este lunes jugará su segundo partido ante el Manchester City uno de los equipos que en algún momento tuvieron interés en sus servicios.