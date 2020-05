Raúl Jiménez no dejaría pasar la oportunidad de ir al Madrid o al Barcelona

Inglaterra.- Desde hace unas semanas se ha manejado rumores de que tanto el Real Madrid como otros equipos grandes del Europa está buscando los servicios de Raúl Jiménez para la próxima temporada y de sus propias palabras dice que de ser verdad estaría encantado de probar.

En entrevista para ESPN, el Lobo Mexicano aseguró que no hay ofertas oficiales por él ya que se ha enterado de todo esto gracias a las redes sociales y que le sorprende que cada día aparecen más equipos pero asegura que eso es bueno.

"Me entero a través de las redes sociales que ya me pusieron en el Real Madrid, en el Chelsea, en el Manchester United, en el Arsenal y cada día sale un equipo nuevo que me quiere. Hay que estar tranquilo. Si se habla es porque estoy haciendo las cosas bien; pero me gustaría seguir en Inglaterra, estoy contento, adaptado y me gusta la idea".

En el caso especifico del Real Madrid y del Barcelona fue claro al decir que de existir una oferta no dejaría pasar la posibilidad aunque también confesó que está a gusto con el Wolves con quien también está peleando cosas importantes.

Una oferta del Real Madrid o del Barcelona, es obvio que no dejas pasar una oportunidad así. Pero si me quedo aquí estoy peleando por clasificarnos para la Champions y por cosas importantes".

Jiménez cayó con el pie derecho en el Wolverhampton desde la temporada anterior y en tan solo un año se ha convertido en el jugador con más goles en la Premier League en la historia del club, es líder de asistencias y de goleo. Participa en un 90% de todos los goles de su equipo, la afición se le ha entregado al máximo y esa es una de las cosas que pudiera detener la salida del mexicano a otro equipo a menos que sean los antes mencionados.