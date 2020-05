Raúl Jiménez no ve como una opción darle el título a Cruz Azul

Inglaterra.- El mexicano Raúl Jiménez y delantero del Wolverhampton aseguró que no hay posibilidades de darle el campeonato a Cruz Azul por ser el líder, ya que como muchos lo consideran aun se puede pelear al título.

Ya con más de un mes sin futbol en México y con el Cruz Azul como líder solo un punto arriba de su rival se ha especulado que la posibilidad de que el título del Clausura se le entregue a la Maquina por ser el número 1 pero muchos jugadores y entrenadores han confesado que sería lo menos justo para el torneo.

Ahora el jugador del momento, Raúl Jiménez en una entrevista para ESPN se dijo seguro de que el título para Cruz Azul es algo que no debe pasar. Recordemos que en los inicios en su carera, Jiménez fue parte de las escuelitas de la Maquina pero luego las dejó para irse al América.

Cruz Azul en juego ante América Jornada 10 | Jam Media

"Creo que el otorgarle el campeonato al Cruz Azul no es opción", comentó el de Tepeji del Rio a los micrófonos de ESPN. Pero dejó claro que no es que no lo merezcan pero si dijo que el torneo aun es joven, solo han pasado 10 jornada y faltan 7 por jugarse.

Va apenas la mitad, León no estaba atrás, había otros peleando por llegar. Para mí debe seguir igual, creo que tienen fechas y margen de tiempo para reprogramar si es que se manejan bien", dijo Jiménez.

Hace unos días el goleador también habló sobre su posible fichaje con el Real Madrid o con el Barcelona pero dijo que por ahora no existe ninguna oferta de ningún equipo de los que se han mencionado pero que en caso de haberla no dejaría pasar la oportunidad.

Jiménez actualmente vive un sueño en su equipo, es el máximo goleador con ellos en la Premier League, también es un ídolo para la afición, pelean por los 8vos de final de la Europa League y tal vez para el siguiente torneo podrían alcanzar Champions.

Y por si fuera poco está esperando un bebé con su pareja Daniela Basso con quien ya tiene tiempo de relación y la pasa increíble en esta nueva etapa de papás primerizos.