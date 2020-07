Raúl Jiménez y Daniela Basso presumen su embarazo "bomba" en redes

Inglaterra.- Con una analogía más que clara, Raúl Jiménez y Daniela Basso compartieron su embarazo en redes sociales como una bomba la cual está apunto de explotar. La pareja esta viviendo los meses al nacimiento de su primera hija.

Con una divertida imagen en la cuenta de Twitter del mexicano se puede ver como su pareja tiene una bomba ilustrada en su vientre mientras Raúl sostiene un encendedor dando a endentar que están por hacerla explotar, preparándose para el nacimiento de su hija Ayra.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Que vieneeeeeeee aaahhh ���� #babyAJ aquí te esperamos con ansias y mucho amor �� @danielabassom pic.twitter.com/Kw9q9YMV7z — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) July 13, 2020

Dicha publicación cuanta con más de 544 compartidas y ha rebasado la cifra de los 12 mil likes. Desde ya hace algunos meses anunciaron una forma muy distintiva el genero de su bebé gracias a la ayuda de su equipo, pero en el primer intento hubo un error al interpretar los resultados y se había anunciado que era un niño pero al final de cuentas se dieron cuenta que era una niña.

Este miércoles Jiménez volvió a anotar con el Wolverhamton en la Premier League y como en todos sus goles ahora van dedicados a su pequeña hija que está próxima a nacer en los siguientes meses. Debido a la pandemia será muy probable que no viajen a otro país, en este caso a México para que nazca si no que optarían por quedarse en Inglaterra aunque por el momento no han revelado alguna información al respecto.

Te puede interesar

Musa Juwara, el joven africano que llegó a Europa en un barco de migrantes y hoy triunfa en el futbol

Laporta, preocupado por el futuro de Lionel Messi en el Barcelona