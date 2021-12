Raúl Jiménez y Daniela Basso revelan que serán padres por segunda ocasión

Inglaterra.- Que mejor manera de cerrar el año que la de Raúl Jiménez y Daniela Basso quien han revelado este 31 de diciembre que serán padres por segunda ocasión y que le darán un hermanito o hermanita a Ayra su primera hija. La noticia fue revelada por la pareja en las redes sociales con un emotivo video en donde realizaron un cuento en donde le dan la noticia a Ayra que ahora será la hermana mayor.

"Sorpresa, recibimos el año nuevo más felices que nunca. Les deseamos un feliz 2022 Ayra, Dany, Raúl, Baby, Acqua y Dobby", fueron las palabras que escribió el jugador del Wolves de la Premier League en su cuenta de Instagram, mismo que acompañó al clip de poco más de un minuto. Dicho video es narrado por Daniela y Raúl, contando su historia de amor, el nacimiento de su primera hija y ahora la espera del nuevo integrante de la familia.

La noticia ha encantado a sus amigos, familiares y seguidores quienes no han dejado de compartir sus buenas vibras en los comentarios, "Mucha felicidades, que Dio los bendiga", "Felicidades son asombrosas noticias. Tengan muy feliz año nuevo", "Qué emoción, muchas felicidades", fueron algunos de los tantos mensajes que los seguidores del jugador y de su pareja han compartido en sus redes sociales tras la inesperada noticia.

Así anunciaron Raúl y Daniela que serán padres una vez más | Foto: Captura

Daniela Basso tambien ha compartido el mismo mensaje que su pareja en su Instagram recibiendo cientos de comentarios de amigas principalmente que se alegran de que la familia esté creciendo. Saioa Cañibano, esposa de Carlos Vela ha pasad a dejar algunos mensajes para su amiga en donde la felicita por tan increíble noticia, además de que ella tambien hace algunos meses trajo a la vida a un hijo más junto al jugador del LAFC de la MLS.

Hasta el momento Raúl y Daniela es lo único que han revelado, no se sabe que generó es o cuál será el nombre. Hay que recordar que la emoción de la pareja de tener a Ayra, su primer hija fue monumental, no hubo momento en el que no celebraran la llegada de su bebé, meses de anticipación se dieron a conocer los preparativos para la revelación de género y hasta la elección de nombre, algo en el que el Wolves estuvo involucrado ayudando con las sorpresas.

Ayra ahora será la hermana mayor en la familia Jiménez Basso | Foto: Captura

Ayra nació en Inglaterra por lo que tiene doble nacionalidad, algo que pasará con el nuevo bebé a menos que dentro de los próximos meses Raúl y su familia cambien de país por su trabajo o que en vacaciones oportunamente toque dar a luz en otra parte del mundo. Por ahora falta esperar a que den más información del nuevo integrante de la familia Jiménez Basso.