Raúl Jiménez y el Wolves no pudieron pasar del empate ante el NewCastle

Wolverhampton.- En este 2020 el Wolves y Rául Jiménez no han podido ganar, y este es su tercer encuentro que se les va la victoria. Recibieron al New Castle en la cancha del Molineux donde el marcador culminó empatado a 1.

Muy temprano en el juego, los visitantes se pusieron adelante en el marcador, Miguel Almirón aprovechó un balón que se paseaba por la linea del arco de los Lobos para empujar y poner el 1-0 a los 7 minutos. Las jugadas de peligro bajaron pero fue cuando el local reaccionó y vía Leander Dendoncker llegaría pleno al área con un fuerte remate que ayudó para vencer al portero y dejar el 1-1 en el marcador.

El partido se puso más intenso pero ninguno daba por finiquitado el encuentro, las llegadas eran con peligro pero no inquietaban al portero de cada uno de los conjuntos. Corría el minuto 36 cuando en una jugada en linea de fondo el mexicano Raúl Jiménez tuvo el gol del despegue para su remate no fue le adecuado y el arquero logró sacar de forma milagrosa el que pudo ser el segundo y probablemente el del gane para los Lobos.

Desde ese momento el encuentro no fue diferente, solo jugadas a linea de fondo pero sin finiquitar el último pase, todo llevó al minuto 87 cuando el mexicano fue derribado dentro del área rival jugada que el central no decidió marcar penal al no apreciar falta.

Así culminó el partido dejando el marcador empatado, con esto el conjunto de Wolverhampton quedó en 31 unidades, siendo una muy buena temporada ocupando lugares europeos, mientras que NewCastle apenas alcanzó las 26 unidades.

Raúl Jiménez se mantiene a un gol de hacer historia con el conjunto amarillo, está a 1 gol de ser uno de los máximos anotadores en la existencia del Wolverhapmton.