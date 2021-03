Raúl Jiménez ya reporta con la Selección Mexicana tras su lesión en la cabeza

Cardiff, Gales.- Este miércoles Raúl Jiménez ya reportó con la Selección Mexicana en Cardiff para ser parte de la concentración rumbo a los partidos del "Tri" en Europa, pero en su caso solo realizará ejercicios de recuperación ya que aun no está listo para volver a las canchas, aun así recibió el permiso del equipo inglés para que se reuniera con sus amigos.

Muy temprano para México el delantero compartió una fotografía junto a sus compañeros en la rutina de gym, sus acompañantes fueron Hugo González portero de Monterrey y Héctor Herrera del Atlético de Madrid. "Mañanita de gym", fueron las palabras que escribió el mexicano en su publicación, luego compartió un video de Jonathan Dos Santos en donde siguen trabajando dentro del gimnasio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La cercanía en Inglaterra dio la posibilidad de que el Wolves concediera el permiso para que Raúl se concentrara con la Selección. Nuno Espíritu Santo, Director Técnico del Wolves habló días antes de que Gerardo Martino revelara la convocatoria y confirmó que el mexicano si sería llamado pero no para jugar pero si para continuar con su rehabilitación y reunirse con sus amigos.

Leer más: FIFA castiga a su expresidente a Joseph Blatter y a Jérôme Valcke por 6 años y 8 meses

Raúl Jiménez con Selección Mexicana luego de 3 meses | Foto: Instagram

Aparentemente solo será para el partido de este sábado cuando México se enfrente a Gales en Cardiff pero cuando la Selección Mexicana viaje a Austria para su segundo partido a ante Costa Rica ya no estaría con el equipo y regresaría para seguir trabajando con su equipo. Aun no hay una seguridad de que pueda volver a jugar pronto y eso es lo que tanto cuerpo médico de selección y Wolves evalúan.

Raúl Jiménez no era convocado desde los partidos de noviembre de 2020, ante Corea y Japón aunque desde entonces no había algún llamado a selección. Pero desde noviembre del 2020 no tiene un minuto de juego, en su visita en la Premier League al Arsenal donde sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una fractura de cráneo.

Leer más: Partidos para hoy 24 de marzo de Eliminatorias Europeas, Preolímpico de Concacaf: dónde y a qué hora verlos

Han pasado ya 3 meses desde su lesión y aun no hay certeza de si podrá volver a tener acción para esta temporada o si va volver hasta la siguiente. De todo avanzar bien podría tener algún llamado para la Copa Oro en julio y ver como está físicamente y futbolísticamente para un posible nuevo llamado para las Eliminatorias.