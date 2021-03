Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis 2021 da positivo a Covid-19

Acapulco.- El director general del Abierto Mexicano de Tenis, Raúl Zurutuza ha revelado que su test de Covid-19 ha dado positivo y a encendido las alarmas pues el torneo se está llevando a cabo a unas cuantas horas de que se jueguen las semifinales entre Dominik Koepfer vs Alexabder Zverev y la otra llave entre Stefanos Tsitsipas y Lorenzo Musetti.

Raúl Zurutuza lo confirmó a través de su cuenta de Twitter donde reveló que aunque es positivo no tiene ningún síntoma pero que ya se encuentra aislado bajo todos los cuidados médicos que sean posibles para estar al pendiente de su estado de salud.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Hola!!! Confirmando que en un test de rutina, salí positivo a Covid-19, me siento bien, totalmente asintomático, ya en aislamiento y siguiendo las indicaciones de los médicos...muchas gracias por los mensajes y que disfruten del @AbiertoTelcel que será todo un éxito!!!", se lee en su mensaje.

Hola!!! Confirmando que en un test de rutina, salí positivo a Covid 19 - me siento bien, totalmente asintomático, ya en aislamiento y siguiendo las indicaciones de los médicos...muchas gracias por los mensajes y que disfruten del @AbiertoTelcel que será todo un éxito!!! — Raul Zurutuza (@raul_zurutuza) March 19, 2021

Leer más: Stefanos Tsitsipas avanza a las semifinales del Abierto Mexicano de tenis

Al momento no se ha revelado si tuvo contacto con más personas antes de recibir los resultados de sus pruebas. En el caso de los jugadores no hay peligro de contagio pues no han estado cerca del directivo desde que inició el torneo, esto como medida de cuidado para evitar contagios.

Este es el primer caso confirmado dentro del Abierto Mexicana de Tenis que se vio obligado a iniciar un mes más tarde de lo habitual debido a las medidas de salud que ahora deben seguir para evitar poner en riesgo a los atletas y personas que asistan al evento.