Rayados: Nico Sánchez se ve en otro Mundial de Clubes con Monterrey

Monterrey.- La expectativas de Nico Sánchez son altas con Monterrey y es que el defensor argentino quiere volver a ganar la Concachampions para poder jugar una vez más el Mundial de Clubes.

Sánches tuvo la oportunidad de este pasado diciembre ser parte del equipo titular de Rayados en uno de los partidos más importantes de la competencia para los norteños y fue cuando enfrentaron al Liverpool.

Tenemos ganas de volver a un Mundial de Clubes, porque ya se está clasificado a la Concachampions del año que viene" dijo para Regiomaníacos.

Esto debido a que llegó a la final del Apertura 2019 la cual le ganó al América en penales, de igual manera las Águilas estarán presentes en la siguiente edición de la Concachmpions.

Sánchez dijo que jugar ante un grande de Europa es reconfortante pues sus sensaciones fueron buenas ya que estuvieron a nada de eliminar al campeón de la Champions League.

"Estuvimos ahí, a nada. Sinceramente terminó el partido, no sentí nada para reprochar, fue el premio más grande que tuvimos. Lo que hicimos invita a los equipos mexicanos a ir, animarse y ganar. Ganar porque las diferencias en un torneo pueden ser muy grandes antes esas figuras, pero en un Mundial de Clubes cualquiera le puede ganar a cualquiera”.

El momento que vive Rayados en la Liga MX no es para nada favorable, en 10 jornadas que se pudieron jugar no pudo ganar ninguno de sus partidos, es el último lugar de la clasificación, es el actual campeón pero no lo ha hecho valer.