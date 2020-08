Rayados de Monterrey: Vincent Janssen se reporta listo para ser titular en Apertura 2020

México.- El holandés Vincent Janssen, delantero del Monterrey, aseveró este martes que está listo para jugar su primer partido como titular en el Apertura 2020, luego de ingresar de cambio ante Santos en la jornada 3 del del campeonato mexicano, aunque sabe que el argentino Antonio Mohamed, entrenador del equipo, es el que decide.

Janssen dio positivo por la COVID-19 a finales de junio, cuando Monterrey estaba empezando su pretemporada; regresó a la actividad el 11 de julio, razón por la que no ha jugado ninguna de las tres fechas que Rayados ha disputado en el certamen.

El holandés llegó a Monterrey en el Apertura 2019; fue campeón en dicho torneo; jugó 13 partidos, dos como titular, y aceptó que ha sido el mejor certamen en su paso por la liga mexicana.

En el Clausura 2020, que se suspendió en la décima fecha por la COVID-19, Janssen actuó en seis juegos, dos como titular, situación que quiere cambiar en este torneo con mayor actividad.

"Me gusta el sistema de juego, estoy cómodo, quiero jugar más; tengo muy buena comunicación con el técnico, estoy agradecido con él por la confianza que me ha tenido y estoy listo para cuando él me necesite".