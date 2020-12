Rayados de Monterrey muestra interés por Guillermo Ochoa

Con la adquisición de Javier Aguirre en Rayados de Monterrey, suena muy fuerte el rumor de hacerse de los servicios del portero mexicano, Guillermo Ochoa, para el próximo torneo Clausura 2020.

Se sabe que Aguirre ha puesto en la mesa a la directiva de Rayados al portero mexicano para que sea el fichaje número uno en la lista de los regiomontanos. El torneo pasado con el América, Ochoa no terminó de buena manera, primero se lesionó previo aun partido de fase regular en el calentamiento y culpó al equipo azulcrema de no saber llevar bien el estado de salud y físico de los jugadores, después con la eliminación en cuartos de final ante Chivas, Ochoa no quedo nada contento de seguir en el plantel.

Hasta el momento, Ochoa tiene en la mesa dos propuestas para el 2021, una es de la MLS y la otra de Rayados de Monterrey, solo resta esperar que oferta seduce más al cancerbero quién se ha desempeñado muy bien en el futbol mexicano y en la Selección Mexicana es el portero titular.

El contrato de Guillermo Ochoa con el América vence en el Apertura 2022, cuando se llegue al final de su vínculo tendría 37, pero por ahora parece que ese factor no contaría tanto, no tanto como la tensión que hay en Coapa.

Guillermo Ochoatiene un valor en transfermarket de 2,00 millones de euros en el puesto 189 de los jugadores más valiosos mundialmente en la posición "Portero".

A sus 34 años, ha estado en cuatro mundiales con la Selección de México, de los que ha jugado ocho partidos en Brasil 2014 y Rusia 2018, con nueve goles recibidos, y en tres ocasiones ha dejado la portería sin gol.