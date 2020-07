Rayados del Monterrey pierde demanda ante la FIFA por el caso de Rodolfo Pizarro

Monterrey, Nuevo León.- Después de la tormenta que fue para Rayados de Monterrey el fichaje de Rodolfo Pizarro a el Inter Miami a principios de 2020, el club mexicano llevó el caso a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), la cual decidió fallar en su contra este lunes, rechazando así la queja de Monterrey.

La Comisión de Resolución y Controversia determinó que la transacción que se llevó a cabo por Rodolfo Pizarro con el nuevo equipo de la MLS, estaban de acuerdo con las reglas establecidas y además se realizó un pago justo según los estatutos, por lo cual no habría forma de aceptar la queja del Club Monterrey.

La franquicia de David Beckham habría pagado a Rayados de Monterrey la cifra de $12.5 millones de dólares, una cantidad que representaba la cláusula de rescisión de contrato de Rodolfo, aunque el equipo regiomontano solicitó más dinero y acusó al atacante de razones injustificadas para rescindir su contrato.

"Para hacer justicia a sus intereses, el jugador Rodolfo Pizarro rescinde unilateralmente su contrato con el Club de Futbol Monterrey Rayados porque quiere continuar su carrera deportiva con la nueva franquicia de la MLS en Miami", continúa el comunicado, el cual fue hecho por el club el pasado 12 de febrero.

El comunicado lanzado el pasado 12 de febrero. Foto: captura de pantalla.

A partir de esa fecha, el equipo nacional mexicano se unió a su nuevo equipo y entró en el orden de magnitud con instrucciones dirigidas por Duilio Davino.

La polémica envuelve a Pizarro

El atacante del Miami Fc de la MLS, Rodolfo Pizarro ha sido un futbolista con varias polémicas extra cancha, ya sea por peleas en twitter con comentaristas o directivos, sino también por sus comentarios, ya que en una transmisión con el defensa Oswaldo Alanis, comentó que no tenía la mejor relación con el ex técnico de la Selección Nacional, pues cuenta que Osorio siempre lo consideró un jugador despreocupado que no hacía grupo con los demás.

“No le gustaba cómo jugaba yo y él sentía que a mí no me interesaba, que me daba igual si jugaba o no. Es porque así soy yo. Siempre hacía como sus comentarios, a mí nunca me hablaba. Decía uno por uno sus cualidades, llegó a mí y me dijo ‘a ti no te interesa’”, reveló el canterano de los 'Tuzos'.

Por otro lado, Pizarro confesó que el entrenador no siempre fue justo en el modo de tratar a todos los futbolistas, ya que al parecer se trataba con jerarquías, señalando que los futbolistas europeos tenían cierta charla especial que no había con los jugadores de la liga local.

Él respetaba las jerarquías y no les hablaba a los europeos como a los demás, era muy injusto, no había las mismas oportunidades. Nos fue a gritar y a enojarse con nosotros y nosotros no perdimos”, concluyó.

