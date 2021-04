Real Madrid: Daniel Carvajal cierra una temporada oscura por nueva lesión

Madrid, España.- El español, Daniel Carvajal, no va más en esta temporada 2020-21 de LaLiga con el Real Madrid ni el duelo de vuelta de la UEFA Champions League, incluyendo la final del torneo en caso de que los merengues eliminen al Chelsea tras sufrir una nueva lesión en los últimos meses.

El defensa lateral no se presentó en los entrenamientos en Ciudad deportiva Real Madrid, tal parece que el mal golpe en el partido de ida contra los Blues le hizo sufrir una fuerte lesión, el cual le impedirá continuar lo que falta en la Liga de España y la Liga de Campeones, según Onda Cero.

Dani Carvajal se sometió a unos estudios, los cuales confirmaron una nueva lesión semimembranoso en la pierda derecha, de acuerdo al parte médico del Real en esta periodización, por lo que el futbolista de 29 años concluyó su actuación con el Real Madrid con apenas 15 partidos jugados.

El pasado miércoles, Carvajal sostuvo su día de descanso, no obstante, para este jueves ya no fue incorporado junto al resto del equipo de Zinedine Zidane, ya que al ser sustituido en la ida de la Champions League, el panorama no era el más factible, pues en la toma se detecta al originario de Leganés decir "no" moviendo su cabeza.

Rememorar que en el pasado sábado en el empate del Real Madrid con el Real Betis Balompié, Daniel Carvajal afirmó que restaban cinco partidos, los cuales eran los suficientes para lograr alcanzar al líder Atlético de Madrid, el cual el cuadro blanco lo intentará sin su defensor.

Daniel Carvajal jugó su último duelo en la temporada

Alrededor de esta temporada 2020-21, el miembro del Real Madrid apenas y disputó 1,119 minutos en el torneo, circulando como su campeonato más pobre a diferencia de la pasada 2013-14. Sufrió cuatro lesiones en el año, de las cuales tres fueron musculares y una en la rodilla.