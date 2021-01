Real Madrid: Karim Benzema será juzgado como cómplice del chantaje sobre Mathieu Valbuena por un video íntimo

Francia.- Este jueves la Fiscalía del Tribunal de Versalles anunció que oficialmente del delantero del Real Madrid, Karim Benzema será juzgado por complicidad en el chantaje sobre su excompañero Mathieu Valbuena por un video intimo que fue revelado en 2015.

De acuerdo con los abogados del futbolista esto es una decisión muy grave para su cliente que según sus palabras jamás intentó persuadir a su amigo en ese entonces y que solo trataba de ayudarlo, "La decisión de llevarle a juicio es un ensañamiento absurdo e injusto", dijo Sylvain Cormier abogado del jugador.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esta acusación podría mandarle hasta 5 años a la cárcel a Karim Benzema de ser considerado culpable, aun así su abogado acepta que la decisión al final de cuentas no están mala considerando que se haber sido relacionado con el hecho totalmente podría haber estado muchos más años en la cárcel.

Karim Benzema entró en este problema en 2015 cuando dos personas que trabajaban con Valbuena consiguieron un video intimo de él y su esposa y estas quisieron chantajearlo para obtener dinero y que el video no fuera difundido. Pero en sus primeros intentos no tuvieron suerte probando con otros jugadores de la Selección francesa que se negaron.

¿Pero como Benzema llegó a participar? Luego de que los otros futbolistas no quisieron participar en el chantaje, esas personas de nombre Axel Angot y Mustapha Zouaoui contactaron a un primo del delantero del Real Madrid para que le contara que es lo que pasara y convenciera a Valbuena que para y evitara que su video se difundiera.

Fue así que el 5 de octubre de 2015 en una concentración de la selección, Benzema visitó a Valbuena para decirle que la mejor manera de acabar con la extorción era que pagara el dinero que le pedían. Esto fue difundido por Valbuena al punto de que la policía francesa arrestó a Karim Benzema por participar en el chantaje. El mismo jugador galo explicó que solo de dio un consejo como amigo.

Mathieu Valbuena es jugador del Olympiacos de Grecia | Foto: Twitter Mathieu Valbuena

3 años más tarde el 5 de noviembre de 2018 las autoridades francesas le imputaron el delito de complicidad de chantaje pero fue hasta este 2021 cuando se dio oficialmente el cargo contra el jugador. Tuvieron que pasar casi 6 años para que dieran el siguiente paso.

Esto evidentemente le trajo problemas a Benzema en lo personal como en lo deportivo, siendo que aun era un supuesto participante y su inocencia podía demostrarse, pero el ese momento quien era el entrenador de la Selección decidió no convocarlo más hasta que las cosas se arreglaran, de eso han pasado 5 años, sin embargo la Federación Francesa de Futbol augura que no hay represalias contra el jugador pero quienes han estado en el banquillo ya no han tomado a Benzema como elegible.

Karim Benzema se quedó con 81 partidos jugadores, y 27 goles, ahora su posición en la delantera es ocupada por Mbappé y Oliver Girug desde hace algunos años.