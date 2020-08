Real Madrid: La mala noche de Varane lo hace ser comparado con Carlos Salcedo de Tigres

Manchester, Inglaterra.- Este viernes se reanudó la UEFA Champions League con el partido entre el Manchester City y el Real Madrid. Un partido que necesitaba ganar el conjunto Merengue para acceder a la siguiente ronda pero por deficiencias defensivas cortesía del francés Raphael Varane, el City marcó en dos ocasiones lo que el final repercutió para la eliminación del 13 veces campeón de la "orejona".

Ante las equivocaciones del defensa que se hizo cargo de la central junto a Militao por la ausencia de Sergio Ramos, las redes sociales no lo perdonaron y aquí en México lo compararon con el central mexicano Carlos Salcedo de los Tigres de Nuevo León, también por equivocaciones en las fases finales que le costaron la clasificación a su equipo.

En su caso el central azteca con experiencia en Italia y Alemania entregó varias oportunidades ante el América en la fase final del Apertura 2019. Al final las Águilas accedieron a la siguiente ronda. Y los aficionados encontraron en el francés su comparación perfecta. Varane intentó salir jugando en las ocasiones cuando sin querer entregó el balón para que acabara en gol.

La comparción en los futbolistas radica en las equivocaciones en partidos | Captura de Twitter

Al finalizar el partido en una entrevista el defensor aceptó que la derrota es solo suya y que no hay nadie más culpable que él. Derivado de sus errores el City accedió a los 4tos de final en Lisboa ante el Lyon que echó a la Juventus de Cristiano Ronaldo.

"Quiero dar la cara porque, para mí, esta derrota es mía. Lo tengo que asumir. Estoy triste por mis compañeros por el esfuerzo que han hecho y tengo mi responsabilidad en esta derrota. Estábamos bien en el partido, habíamos preparado bien el partido, pero los errores se pagan muy caros a este nivel", dijo para Movistar+.

"No tengo explicaciones a estos errores. Esto pasa en el futbol. Es una noche complicada para mí que tengo que asumir. No hay que pensárselo más. Hemos dado todo en el campo y a veces puedes fallar, hoy he fallado y lo tengo que asumir. Hasta con el 1-1- teníamos posibilidad de clasificarnos y al final han salido mal las cosas", finalizó.

Titan Salcedo le llaman ahora de Raphael Varane

Ahora el Real Madrid romperá filas una vez que regresen a España para que los futbolistas puedan recuperar sus energías para dentro de unas semanas más puedan volver a los entrenamientos para el inicio de la Temporada 2020-2021 de LaLiga y el resto de competencias europeas a las que tendrán el derecho de participar.

