Real Madrid: Lionel Messi asegura que Karim Benzema debe ganar el Balón de Oro

España.- Lionel Messi quien en esta temporada 2021-2022 no brilló como en otras campañas sabe que el Balón de Oro no puede caer en sus manos ya que considera que hay otros jugadores con más oportunidades de conseguirlo y uno de ellos es Karim Benzema a quien le garantiza debe ganarlo por todo lo que ha hecho en la campaña sellándolo con el título de la Champions League de este fin de semana.

"Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental en octavos hacia adelanta en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año", sentenció el delantero del PSG para TyC Sports. El argentino no se ve entre los ganadores por la temporada que vivió en su llegada a Francia ya que no fue como se esperaba al ser muy discreta.

Messi habría confirmado el buen momento de Benzema en ese duelo de cuartos de final ante el Real Madrid en donde tuvieron contra las cuerdas al equipo pero de un momento a otro el francés número 9 de los merengues hizo su aparición que llevó a ganar el partido para los locales y acabó con las posibilidades del argentino y de su equipo de pelear por el título tan deseado.

Messi lamentó el título del Real Madrid en Champions League | Foto: EFE

Para sellar el comentario dejó un mensaje directo para el Real Madrid sobre la obtención de la Champions League y es que aseguró que no demerita lo hecho por el equipo pero dejó claro que no siempre gana el mejor, "Lo del Real Madrid nos mató. No siempre gana el mejor. El Real Madrid sin quitarle mérito no mucho menos porque es el campeón y siempre esta ahí, no era el mejor equipo de esta Champions", sentenció el argentino.

Respecto al Balón de Oro este recientemente ha cambiado su formato, anteriormente se entregaba cada año teniendo en cuenta lo realizado por los jugadores de enero a diciembre, ahora para evitar polémicas han decidido que la evaluación sea por temporada, además de evitar dejarse llevar por lo que pueda pasar en el Mundial de Catar 2022. Por ello la entrega del Balón de Oro de este año se llevará a cabo en el mes de octubre, iniciando en agosto con las revelaciones de los nominados, misma decisión aplica para la rama femenil.