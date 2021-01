Real Madrid: Sergio Ramos apunta a un grande de la Premier League

Madrid.- Este domingo se ha revelado información de importancia respecto a la continuidad de Sergio Ramos en el Real Madrid. El central quien culmina su contrato con el equipo blanco dentro de unos meses, estaría siendo tentado por un grande de la Premier League para firmar para el inicio de la siguiente campaña.

El equipo en el plano sería el Manchester United, esto de acuerdo a las más reciente información filtrada por el diario inglés "The Mirror" en donde afirma que el central español no tendría interés de mudarse ni a París ni Asia para seguir su camino como futbolista, esto también influido por su familia que no gustan de esos destinos.

"No está convencido de mudarse a París y ya ha rechazado ofertas de Asia porque su familia no está interesada en el destino", comentó la fuente. Se estima que la oferta es más que benéfica ya que se dice que la cantidad de dinero que se embolsaría es bastante grande. Las charlas estarían en proceso para llegar a un acuerdo.

Otros de los equipos ingleses que habían estado interesados en sus servicios eran el City y el Liverpool pero luego de las grandes cantidades de dinero que se manejan alrededor del español dieron un paso al costado. El otro que si había mostrado interés claro es el PSG pero todo indicaría que no se concretaría, con ellos pudo haber ganado aun más de lo que otros clubes ofrecen.

Sergio Ramos actualmente tiene todo el derecho de conversar con los equipos que él quiera hasta encontrar la mejor opción, luego de que a partir del 1 de enero se convirtió en agente libre. El Real Madrid le había ofrecido un aumento en su contrato pero no el esperado, por lo que decidió no aceptar hasta ver más opciones.

Ramos de 34 años de edad ve como su carrera esta llegando a su fin por lo que intenta asegurar lo más posible un buen contrato para cuando decida decir adiós tenga la posibilidad de seguir dentro de la élite como hasta el momento se ha mantenido. Su llegada al Madrid fue en el lejano 2005 cuando un juvenil del Sevilla fue presentado.

Luego de tantos años ha pasado por muchos se ha consagrado como el hombre importante en el equipo, sus 22 títulos con el Madrid, 4 Champions League, una Copa del Mundo mientras jugaba para el equipo blanco han forjado su carrera como uno de los históricos de España, incluso ahora lucha por convertirse en el jugador activo con más juegos en su selección y está muy cerca de conseguirlo.