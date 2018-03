Zidane no quiere hablar más de Neymar

Madrid, España.- Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, dijo este sábado en rueda de prensa, en referencia a un hipotético fichaje del brasileño Neymar la próxima temporada, que no es "bueno" hablar de un jugador que no pertenece a su club.

El técnico francés volvió a halagar al jugador del París Saint Germain pero quiso mostrarse respetuoso con el conjunto francés, que fichó el pasado verano a Neymar tras pagar al Barcelona 222 millones de euros.

"Cada uno puede decir lo que quiera. Es un jugador muy bueno, pero no es del Real Madrid. Yo hablo de los míos. Son comentarios vuestros. No está bien hablar de un jugador que no es nuestro. Respetamos al PSG y nosotros no podemos pensar en esas cosas", declaró.