Real Madrid apenas completó su convocatoria para su partido ante el Getafe ante tantas lesiones

Madrid.- A horas de que se juegue el Real Madrid vs Getafe, Zinedine Zidane se vio en aprietos cuando tuvo que completar su banca con jugadores del Real Madrid Castilla ya que los del primer equipo no eran suficientes y eso se debe a la gran cantidad de jugadores lesionados con los que cuenta el equipo merengue.

Zidane tuvo que esperar hasta el último momento para hacer oficial la convocatoria ya que el francés Karim Benzema también estaba en duda luego de un golpe pero al parecer si está contemplado para el partido como titular y lo agregó en la lista.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los jugadores titulares entraron sin problema solo que como ya se sabía la defensa "oficial" no está disponible, Sergio Ramos está lesionado y con Covid-19, Varane también es baja, Dani Carvajal no está listo y ahora se le sumó Mendy quien también deja sin la línea defensiva que mejor frutos le ha dado al Real Madrid.

Leer más: Liga MX: ¿Víctor Manuel Vucetich se juega el puesto ante Xolos este sábado?

Por eso la lista se completó de la siguiente manera, con Courtois, Lunin y Altube en la portería, para los jugadores de campo aparecen Militao, Marcelo, Odriozola, Chust, Kroos, Valberde, Modric, Isco, Benzema, Asencio, Vinícius, Mariano y Rodrygo. Aunque por seguridad debían completar al menos 18 jugadores en la plantilla por cualquier imprevisto.

Convocatoria del Real Madrid ante el Getafe | Foto: Twitter Real Madrid

Ante eso se le dio más tiempo al entrenador para que pudiera hacer llamados al Real Madrid Castilla para subir y los elegidos fueron Miguel, Pablo Ramón, Arribas y Blanco, de esa forma el equipo madridista podrá competir sin problemas ante el Getafe sin preocuparse por alguna lesión y al menos tener con quien suplir el espacio.

Otras de las bajas que presenta el equipo son Lucas Vázquez, Nacho y Casemiro quienes se han ganado una suspensión justo en momentos complicados para el Real Madrid y no porque estén en problemas si no que por el hecho de ahora ya pelean el título de LaLiga y no tener a su mejor equipo en el campo les complica la competencia ante el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Leer más: Liga MX: "Piojo" Herrera, posible sustituto de Ricardo Ferretti en Tigres

Posibles Alineaciones

Real Madrid

Courtois, Odrizola, Militao, Chust, Marcelo, Valverde, Modric, Kroos, Asencio, Vinícius y Benzema

Getafe

David Soría, Nyom, Djené, Chakla, Olivera, Maksimovic, Arambarri, Aleña, Cucurella, Kubo y Mata