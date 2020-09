Real Madrid consigue la remontada y se impone al Betis

España, Madrid.- En la agonía del partido, el videoarbitraje estuvo más atento que nadie en la cancha y le dio al Real Madrid la oportunidad de ganar.

Un penal señalado desde el videoarbitraje y convertido por Sergio Ramos en la recta final permitió que el Madrid consiguiera su primera victoria en la temporada de La Liga española, al imponerse el sábado 3-2 en cancha de un Betis que se quedó con 10 hombres también mediante la consulta de la repetición.

El tanto del capitán Ramos consumó la brava remontada del Madrid en su segundo duelo del curso, que formalmente celebra su tercera fecha.

Ramos cobró a lo Panenka a los 82 minutos, después de que el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea atendió la llamada del VAR para valorar una acción en que Borja Mayoral forcejeó con Marc Bartra, quien tocó con la mano el esférico.

La infracción había pasado absolutamente inadvertida para quienes estaban en el terreno de juego.

“Tendría que volver a ver la jugada porque me coge distanciado. No estoy para hacer juicios de ninguna jugada en concreto y según nos dicen es penalti claro”, dijo Ramos. “Ya no hay nada que cambiar. Los árbitros a veces nos han ayudado y otras nos han perjudicado. Esto es fútbol”.