Real Madrid ganó y ya se metió al tercer puesto en LaLiga

España.- Este sábado el Real Madrid debía estregar una alegría a sus aficionados luego del desastroso partido de mitad de semana ante el Shakhtar en la Champions League donde cayó 2-0. Ahora el rival era el Sevilla, aun más poderoso que el cuadro griego pero gracias a un error del arquero que marcó en su propio arco es que el Madrid pudo sumar los 3 puntos.

El juego no fue de muchas llegadas, pues de cada lado solo apenas lograron juntar 5 disparos directos al arco y uno de ellos fue el autogol. Las estadísticas fueron brutalmente en favor del Sevilla que tocó el balón casis 300 veces más que el Real Madrid con una posesión de del 64% contra el 36% del cuadro merengue.

El gol de Bounou fue suficiente para meter al equipo a zona de Champions League. Antes de este partido el Real Madrid estaba fuera de zonas importantes en su propia liga, ahora se mantiene en el tercer puesto detrás del Atlético de Madrid y la Real Sociedad que tienen 26 y 24 puntos con 20 del equipo blanco. Si bien el juego no fue del agrado del entrador se consiguió el triunfo que no conseguía desde hace dos partidos.

Zinedine Zidane ha comenzado a aceptar que los últimos partidos del equipo no han sido para nada sencillos y que el club a traviesa un mal momento que le ha costado superar, pero queriendo maquillar los resultados se escuda que han sabido sufrir para sacar los puntos necesarios, algo que en temporadas pasadas no pasada.

Real Madrid sacó la victoria de visista ante el Sevilla | Foto Twitter Real Madrid

Recientemente la prensa española, se ha dado cuenta que los malos momentos del equipos español tienen que ver con la ausencia de Sergio Ramos en la cancha, casualmente los últimos 3 partidos del Madrid no ha estado el capitán y suman dos derrotas y una victoria con muchas dificultades.

"Un buen partido. Hemos sufrido en la segunda parte pero es importante, saber sufrir. Interpretamos muy bien el partido. Me alegro por los chicos, no han sido fáciles estos últimos días y me alegro por ellos", dijo para AS.

El Real Madrid vuelve a la carga la siguiente semana, en uno de los partidos más importantes de la temporada y del resultado depende si la temporada fue o no un fracaso. La Champions League cierra la fase de grupos y con una derrota están fuera por primera vez en la historia, pero de ganar necesita de algunos resultado externos para avanzar, por lo que para ello deberán entregar el 100% y evitar el fracaso del año.