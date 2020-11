Real Madrid revela un positivo de Covid-19 y complica el juego en Champions League

Madrid.- Este lunes el cuadro blanco del Real Madrid confirmó la baja de su jugador Éder Militão quien resultó como positivo a Covid-19 luego de las pruebas realizadas este domingo. Con esto también se confirma que su participación en la Champions League ante el Inter será nula. Esa sería la única baja para Zidane en su tercer duelo en la UCL por enfermedad dejando de lado las que son lesiones.

De acuerdo con el comunicado del Real Madrid, el jugador había dado como resultado "positivo no concluyente" pero este lunes pudieron confirmar que en efecto era positivo, ahora deberá cumplir un confinamiento de 15 días por lo menos para ser sometido una nueva prueba para intentar que de negativo y se reincorpore a sus actividades,

"El Real Madrid C.F. comunica que nuestro jugador Éder Militão ha dado resultado positivo a los test de COVID-19 realizados ayer domingo por la mañana", ante este comunicado se espera que algún otros resultara contagiado pero el mismo club informó que ninguna otra persona resultó contagiado por lo que contará con todos sus jugadores para este importante partido.

Aun así el defensor se sume a la lista de jugadores de la zona baja que no podrán jugar, Carbajal, Nacho y Odriozola tampoco podrán estar en el partido pero ellos por temas puntales de lesiones y no de enfermedad. Aun así para Zidane no hay excusa pues necesitan los 3 puntos de forma urgente para no despegarse de los otros equipos en el grupo pues solo cuentan con 1 punto en dos partidos.

Zinedine Zidane habló en conferencia de prensa previo al partido en el que una derrota pondría en riesgo su continuidad, recordemos que ya han sido dos partidos en los que se han visto superados por el rival y que han terminado pidiendo la hora, solo en el último juego alcanzaron el empate en tiempo agregado, además de los problemas internos que según el francés están bajo control.

"Tenemos una final mañana. Aquí cada día hay una final. Cada cosa que hacemos es una final. Cada partido es una final. Lo sabemos y nos vamos a concentrar en lo que vamos a hacer. Son tres puntos y vamos a por ellos", dijo Zidane en conferencia.

Los 21 convocados para el partido ante el Inter de Milan en UCL | Foto Twitter Real Madrid

Cerró su participación con que el Real Madrid necesita y siempre va por todos los partidos sin importar si es oficial o no, por lo que este duelo ante el Inter no es más que una final adelantada como las serán todos los partidos de ahora en adelante para conseguir las metas del equipo. También se dice contento por el regreso de Eden Hazard quien encabeza la lista de convocados para el partido, luego de su regreso triunfal el sábado con un gol ante el Huesca.

"Nosotros aspiramos a todo. Un amistoso, un partido, un entrenamiento... Queremos demostrar que somos buenos. Con Edén sabemos el jugador que es y la calidad que tiene, pero todos suman", comentó Zizuo".