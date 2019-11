Real Madrid vuelve a ganar en el Bernabéu y con goleada

Madrid.- El conjunto merengue llegaba a esta partido de la jornada 4 de la Champions League donde el equipo turco Galatasaray se metió a la casa blanca con del Madrid estaba por cumplir 1 año sin ganar en su campo. Pero de la mano de la nueva joya Rodrygo quien anotó un triplete que encamino a goleada del Real Madrid.

Las acciones comenzaron muy rápido y el mismo Rodrygo a los 5 y 7 minutos anotaría sus primeros dos goles, un inicio demasiado fácil y con una defensa totalmente desubicada por parte de la visita brindó las facilidad aun más claras para el Madrid que desde el primer minuto comenzó su ataque.

Rodrygo festeja su Hat-trick

Y por si fuera poco 7 minutos después Sergio Ramos se encargaría de poner el 3-0 tras un cobro de penal a lo panenka, con esto se cerraba el partido, Galatasaray ya no buscó atacar si no buscó no recibir más goles, para poder tener alguna oportunidad más adelante en caso de ocupar un lugar para la Europa League.

⚽ Rodrygo (4')

⚽ Rodrygo (7')

⚽ Sergio Ramos (14') [A LO 'PANENKA']

⚽ Benzema (45')

⚽ Benzema (81')

⚽ Rodrygo (90') pic.twitter.com/VaHp7jcyU2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 6, 2019

Pero no fue así antes de terminar el primer tiempo, Karim Benzema pondría el 4-0 con el que se convertía en uno de los más anotadores del Real Madrid en la Champions League. Así finalizó el primer tiempo con una gran ventaja y rompiendo la mala racha de casi un año sin ganar en su campo en copa de Europa.

Karim Benzema uno de los máximos anotadores de Madrid en Champions | Vía Twitter Real Madrid

Para la segunda mitad las cosas no cambiaron en absoluto, los de Zidane seguían atacando mientras que los turcos se defendían a capa y espada para no recibir más goles. La agonía de la visita terminaba cuando a los 81' nuevamente Benzema anotaba el 5 y segundo en su cuenta y solo 11 minutos después al 90+2 aparecería otra vez Rodrygo para cerrar con broche de oro su participación y marcar su primer Hat-trick en la temporada y con el conjunto blanco.

Con este resultado el Madrid llegó a 7 unidades y junto con el PSG son los clasificados del Grupo A, pues tanto el Brujas y Galatazaray ha quedado fuera a falta de dos partidos más para cada uno.