Real Madrid y Bayern Múnich con mayores jugadores en el once ideal de la década

España.- Tras llegado el 2021, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), se encargó de mostrar al equipo que es el once ideal de los últimos 10 años, donde los clubes Real Madrid español y Bayern Múnich alemán fueron los que mayores contribuciones tuvieron.

Los Merengues contemplaron a cuatro de los once comprendidos, mientras que los Bávaros a tres de sus futbolistas. Entre tanto, el Vissel Kobe, Liverpool, Barcelona y Juventus aportaron uno. Estos dos ultimos clubes a los mejores jugadores del Siglo XXI, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes comandan el equipo de ensueño.

Previamente, el Globe Soccer Awards nombró al Real Madrid como el combinado del Siglo. Ahora fueron el bando con más futbolistas seleccionados, entre ellos los defensores Sergio Ramos y Marcelo. Toni Kroos y Luka Modrić apoyando como exteriores de la formación.

Por otro lado, Philipp Lahm, Manuel Neuer y Robert Lewandowski integraron al once por parte del Múnich. Neuer y Lewandowski fueron galardonados como los mejores deportistas del año 2020 en los premios "The Best", concretamente como mejor portero y el mejor jugador de la FIFA.

Por su parte, el neerlandés Virgil Van Dijk fue uno de los defensores centrales más peligrosos y difíciles de traspasar, por lo que la IFFHS lo incluyó como único elemento del Liverpool y por parte del club japonés Vissel Kobe a uno de los mejores directores de orquesta, Andrés Iniesta, cedido por el FC Barcelona.

Continuando con el conjunto Blaugrana, su capitán y el mítico jugador de Argentina, Lionel Messi reapareció en el once ideal, ya que en el año pasado fue excluido del equipo principal y lo hace acompañado del lusitano Cristiano Ronaldo, jugando del 2010 al 2018 con el Madrid. Hoy día como artillero de la Juventus de Turín y del team de la década.

Futbolistas en el once ideal de la década