¡Recarga de energía! Guadalupe Ortiz recibe "baño" de luz solar para embellecerse

México.- Guadalupe Ortiz o como la conocen en el mundo de las redes, Guada Ortiz día a día se va ganado el cariño de las personas y es que la modelo se ha hecho de una fama importante gracias a compartir sus mejores momentos de esparcimiento en sus redes sociales, eso le ha dado cada vez más temas a sus fans para hablar de ella y cuando hay algo nuevo se genera una locura por tan encantadoras que comparte, como la última foto en donde deja claro que ella, el sol y la playa fueron hechos para estar juntos.

No es un secreto que Guadalupe Ortiz tenga un gran favoritismo por estar en la playa ya que muchas de sus publicaciones tienen que ver con ella desde la comodidad de la arena y desde las azules aguas del mundos, aunque en especial de las playas que hay en México pues las considera una de las más bellas para pasar los días más ricos de sus momentos libres, y así fue como se dejó ver en su última publicación en donde todo ello fue el combo perfecto para lograr la foto del día.

Guadalupe Ortiz se llevó los aplausos luego compartió una foto desde un hotel a la orilla del mar, pero con el detalle que los rayos de sol impregnaron totalmente en la piel de la modelo resaltando cada uno de los rasgos que la hacen de lo más bella, además de que el traje de baño en color negro fue una gran elección para dar el contraste con la luminosidad de los rayos del sol que llenaron sin duda de energía la humanidad de la influencer.

Guadalupe Ortiz recibiendo un baño solar en la playa | Foto: Instagram Guadalupe Ortiz

Y claro no podría ser una publicación perfecta si no tuvieran el sin fin de comentarios de sus seguidores, tanto hombres como mujeres que quedaron encantados con toda la composición pues dejó claro que si eligiera un lugar donde vivir sin duda sería la playa. "Estás preciosa", "No se puede creer lo diosa que eres", "Hermosa mujer", fueron algunos de los comentarios que Guadalupe Ortiz ha recibido en su única foto de ese momento y que fue más que suficiente.

La influencer se define como mujer que le encanta viajar y que siempre está a la moda, por eso siempre sus redes sociales tienen a sus fans al pendiente de lo que hace en especial cuando son fotos temáticas de playa en donde se siente libre, incluso en sus gustos todo apunta a que la vida en ese lugar es la ideal, con el gusto por la arena, el sol y disfrutar de un buen mate. Y lo más importante es que tanto a ella como a sus seguidores sus fotos más queridas son las que son causales ya que las de producción no son tan de su agrado.