Reciben con banda a Tamara Cruz tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Mazatlán.- Tras dejar huella en Tokio 2020, al convertirse en la primera mujer mazatleca en ir a unos Juegos Olímpicos, la boxeadora Tamara Cruz Sandoval, regresó a casa en medio de música de banda y el amor que le profesa su familia.

Luego de fundirse en un abrazo con su madre y hermano, en representación del Alcalde, Químico Benítez Torres, el director del Instituto Municipal del Deporte, Jorge Alberto Palomino Rodríguez, le dio la bienvenida a la atleta tras una sorpresiva recepción en el Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna.

"Tamara es una atleta que ya ha marcado historia para México y nos enorgullece que sea mazatleca, su participación fue espectacular y llena de emoción. El Alcalde y todo el municipio se siente muy orgulloso de sus logros", dijo Palomino Rodríguez.

Tamara Cruz fue recibida con la banda sinaloense. Foto: Cortesía

A pesar de traer puesto el cubrebocas para cumplir los protocolos de sanidad, la sonrisa de la mazatleca de 22 años de edad era evidente ante el jubilo que desató su presencia y las muestras de cariño de las personas que transitaban para tomar su vuelo.

“Estoy muy contenta de volver a casa, no me esperaba este recibimiento, siempre me voy a mantener muy agradecida por estar presentes a lo largo de mi proceso, fueron cuatro años muy largos donde hemos tenido muchas representaciones. Espero un ciclo mejor para clasificar a Juegos Olímpicos el próximo año y encaminarnos a las medallas”, expresó Cruz Sandoval.

