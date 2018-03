Reclama injusto despido

Marzo 15 del 2018

A todos los medios de comunicación de México, a mis amistades y aficionados del beisbol de la Liga Mexicana del Pacifico y Liga Mexicana de Verano.

En virtud de la cantidad de llamadas, de mis amigos y afición en la que me cuestionan el porqué de mi salida del equipo Toros de Tijuana, considero que merecen una explicación, la que con mucho gusto les doy en forma detallada:

En la serie de Play-off entre el equipo de Dodgers de los Ángeles y Astros de Houston, decidí hacer una llamada de felicitación al Sr. Alberto Uribe dueño del Equipo Toros de Tijuana por la obtención del Campeonato de la Liga Mexicana de Verano Temporada 2017 y hacerle saber mi plan de trabajo para invierno en México, el cual consistía en presentar un programa en Power Point en Sabermetría, a cualquier equipo que deseara escuchar mi presentación, seguimos la plática con mucho interés de su parte proponiéndome que fuera el equipo Toros de Tijuana quien escuchara mi presentación, así mismo me propone que ocupe el puesto vacante de Director Deportivo del equipo Toros, contestándole que no sabía que pensar y que lo hablaríamos al término de la serie mundial, fueron varias las llamadas que me hizo insistiendo en un respuesta, le deje saber que por ética profesional no podía dar una respuesta, hasta que terminara la temporada y ver también que ofrecimiento tenía para mí el equipo Dodgers para la temporada 2018.

Al terminar la serie mundial, me reuní con el Sr. Alberto Uribe en la Cd. de San Diego, U.S.A donde le presenté mi propuesta de trabajo, si la aceptaba podría considerar mi salida de Dodgers, para iniciar una nueva etapa dentro del a Directiva de Toros de Tijuana, propuesta que el Sr. Alberto Uribe ACEPTÓ y firmó, una vez que el aceptó los términos de mi plan de trabajo, hablé con la directiva del equipo de Dodgers para hacerles saber mi intención, quienes reaccionaron sorprendidos ya que tenían planes para mí por dos años más, quienes me desearon suerte en mi nueva etapa.

A partir de diciembre nos reunimos un par de veces en Tijuana, B.C. y otras en San Diego, U.S.A. para hablar sobre Toros 2018. Oficialmente empecé a laborar en Enero 2018, viajando varias veces a Tijuana, B.C., donde estuve pendiente de todas las áreas y poco a poco interiorizarme de mi faceta como Director Deportivo.

El día 20 de diciembre de 2017 el Ing. Alejandro Uribe Herrera, presidente ejecutivo del Club de Beisbol Toros de Tijuana, envía notificación al Lic. Javier Salinas, Presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Beisbol, en el que le dice que el C. Juan Gabriel Castro es el Director Operativo del Club de Beisbol Toros de Tijuana.

Para mi sorpresa a principios de Febrero el Sr. Alberto Uribe, dueño de Toros de Tijuana, cambia de Opinión la cual me extrañó, porque siempre lo he considerado una persona seria, honorable y respetuosa en sus tratos, siendo sus palabras las siguientes:

“Por el tiempo transcurrido he decidido retomar la administración deportiva de la organización y apoyarte hasta que puedas retomar tu plan de vida y carrera exitosa” Lamento los inconvenientes que tanto para ti como para Toros se hayan ocasionado. Te agradecería que te sigas coordinando con Rosa Iris (secretaria) para los apoyos económicos que están convenidos. Gracias”

En esos momentos me comuniqué vía telefónica con Rosa Iris, como se me indicó, notificándome esta persona, que por instrucciones del Sr. Uribe mi relación laboral con Toros de Tijuana se daba por terminada y que me seguirían apoyando económicamente hasta que encontrara otro trabajo. (Apoyo que no recibí)

Intenté en varias ocasiones comunicarme con el Sr. Uribe, para que atendiera mi llamada o que me diera una cita, negándose a atenderme, días después recibo un texto de su secretaria en el que escribe: “Me indican que están esperando que se reporte a trabajar” a lo cual contesté, no entiendo, hace ocho días por órdenes del Sr. Uribe usted me dijo que mi contrato con Toros de Tijuana de daba por terminado..

Considerando que esta información de la secretaria, fue porque el Sr. Uribe había cambiado de parecer me presenté en Tucson, Az. para los entrenamientos primaverales de Toros en donde dijo Uribe llegar para platicar con él y aclarar mi situación y jamás se presentó, ahí el Gerente Deportivo del equipo Oscar Romero tenía instrucciones del Sr. Uribe de que ahora, yo sería parte del cuerpo técnico como coach y que tenía que uniformarme y estar en el terreno de juego,; aclarándole que yo era el Director Deportivo y que mi acuerdo con el Sr. Uribe no fue el de formar parte del cuerpo Técnico.

Recibo un texto del Sr. Uribe en el cual me dice que quería que tomara la nueva función en el campo como parte del cuerpo técnico, a lo que le respondí que nuestro acuerdo no fue ese y que si esa era su intención desde un principio, con todo respeto a su cuerpo técnico mejor me hubiera quedado con Dodgers como coach.

Seguí presentándome a trabajar todo el mes de febrero sin que se me tomara en cuenta, ni tenía acceso a ningún tipo de información de la Directiva, por instrucciones del Sr. Uribe y en todo el mes de febrero no recibí pago alguno, teniendo que sufragar los gastos de mi propio peculio… En fin cuando no se me dio el lugar que como profesional y persona me he ganado, tome la decisión de retornar a mi casa en Phoenix Az. ya que no me estaban pagando mis honorarios.

Hasta hoy no he recibido llamada alguna de Directivos del equipo Toros, ni del Sr. Uribe, dándome una explicación valedera de mi salida del equipo Toros.

Es muy triste la falta de ética y de profesionalismo al dejarme sin mi fuente de trabajo con Dodgers por todas las promesas que el Sr. Uribe me hizo para convencerme de trabajar para el equipo Toros de Tijuana, como Director Deportivo y al final por un cambio de parecer de esta persona, me ha dejado sin la oportunidad de seguir como coach del mejor Béisbol del Mundo con DODGERS.

Así de esta manera he querido explicar, la situación de mi salida de Toros de Tijuana; quiero dejar bien claro que dentro de la Organización, hay gente muy valiosa, honesta y profesional que me dieron un buen trato, también quiero aclarar que la afición de Tijuana merece todos mis respetos, son una afición fabulosa, respetuosos, amables y grandes conocedores del Béisbol. Mil gracias por su incondicional apoyo a todos los que estuvieron preguntando del porqué de mí salida de Toros de Tijuana. Gracias y que Dios los bendiga.

A sus órdenes siempre:

Juan Gabriel Castro Yadicast7@hotmail.com