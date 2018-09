Reconocen al supercampeón

Importante reconocimiento.

El cuatro veces ex campeón mundial de boxeo, Fernando Montiel, recibió el sábado un valioso distintivo ya que la Organización Mundial de Boxeo le hizo entrega del cinturón emblemático de su primer campeonato del orbe, reconociéndolo también como uno de los supercampeones que ha tenido en sus filas.

La prestigiada organización tuvo como su representante al señor Rafael López Santos, que es el Supervisor de la Organización Mundial de Boxeo en México y acudió también a Los Mochis como representante del puertorriqueño Juanito Valcácer que es el titular del organismo en mención.

El señor Rafael López Santos entrega el distintivo

EL ACTO.

El importante evento tuvo verificativo en el mismo gimnasio del "Kochulito" Montiel en la colonia Jiquilpan, quien se retiró del boxeo rentado con un brillante récord de 54-6-2 con 39 nocauts a su favor.

Con su señora madre Libia Martínez

"Recuerdo muy bien que de niño mi madre no me quería dejar pelear y yo le prometí que si me daba permiso la comenzaría con un campeonato mundial y me siento muy satisfecho porque al final le dí cinco", dijo con mucho orgullo el brillante ex peleador mochitense que conquistó su primer cetro mundial la noche del 15 de diciembre del 2000 noqueando a Isidro "Chino" García para lograr el cinturón mosca OMB.

Su esposa e hijos han sido parte importante en su carrera

El cinturón Supermosca OMB se lo ganó a Pedro "Rockero" Alcázar el 22 de junio del 2002 en Las Vegas; el campeonato Gallo OMB lo ganó el 28 de marzo del 2009 en la plaza de Toros de Tjuana noqueando a Diego Oscar Silva.

El 30 de marzo del 2010 unificó ese título venciendo a Hozumi Hasegawa en Japón ganando el título del Consejo Mundial de Boxeo.

"Es un orgullo para la Organización Mundial de Boxeo tener campeones del tipo y nivel de Fernando Montiel a quien apreciamos mucho por su gran calidad de deportista que lo ha llevado a ser un gran orgullo también para todo el deporte en México. Ojalá que muchos deportistas tomen el ejemplo de disciplina y entrega que tuvo siempre en su carrera Fernando Montiel ", dijo el señor Rafael López Santos durante su intervención en la conferencia de prensa.

Con amigos y compañeros de gimnasio

El "Kochulito" Montiel ha hecho historia pues es parte del grupo de brillantes peleadores que también han tenido el calificativo de supercampeones de la Organización Mundial de Boxeo, como son los casos de Vitali Kliscko, Oscar De la Hoya, Juan Manuel Márquez, el mismo Manny Pacquiao, incluyendo a Terrence Crawford, el actual campeón mundial Welter OMB.