¡Recordar es volver a vivir! Yuliett Torres comparte trae al presente los mejores momentos del 2021

México.- El año apenas va iniciando y es permitido que lo bueno que pasó en el 2021 se siga recordando, tal y como lo está haciendo Yuliett Torres, quien decidió hacer un collage para compartir muchos de los grandes momentos en el año pasado. Los recuerdos fueron principalmente de las sesiones fotográficas que tuvo en lugares paradisiacos como playas u hoteles a los que llegó para cumplir con su rutina. Además de que dejó un regalo con los trajes de baño que usó en muchos de esos momentos de los que muchos fueron aplaudidos.

En el clip no mayor de 2 minutos Yuliett Torres aparece modelando sus bañadores de todos colores y diseño, paseando por lugares lindos como el malecón en Mazatlán que una de las últimas visitas que hizo en el 2021 y de donde se obtuvieron grandes imágenes que siguen circulando en su cuenta de Instagram y las que tambien han sido muy aclamadas por la calidad de las mismas. De paso compartió más imágenes en las piscinas de los hoteles donde tuvo momentos más íntimos para lograr sus fotos y de paso para relajarse luego de tanto viaje y trabajo.

Si bien el video deja claro que Yuliett Torres no puede estar mucho tiempo en un solo lugar tampoco pudo elegir todas las grandes locaciones en las que trabajo en el año pasado. Visitó la Ciudad de México, Chiapas, más lugares en su natal Jalisco y otros lugares, aún así quedaron maravillados todos los que ya han visto el video. En solo horas desde su publicación más de 29 mil likes y 522 comentarios que van aumentando para alegrarle el día a la influencer que muchas veces ella es la encargada de sacarle una sonrisa a todos.

Yuliett Torres deslumbró con algunos de sus atuendos playeros | Foto: Captura

Yuliett Torres se caracteriza por no tener filtro en sus redes, lo que le gusta lo comparte, eso ha sido uno de sus secretos para ir ganando más y más seguidores, apuntando que en un par de meses hizo lo que a otras y otros les cuesta mucho más tiempo y es seguir sumando usuarios a su comunidad, un millón de fans aumentaron en poco má de 30 y va creciendo lo que le da la razón de que algo bien está haciendo.

Entre los comentarios que ha recibido van desde los emojis que son es el idioma preferido de sus seguidores ya que las palabras no tienen el valor para describir lo bien que se ve en sus fotos, "Hermosa en todo el sentido de la palabra", "Sobre todo si son recuerdos tan hermoso y memorables", "Cada día me sorprende más la belleza de esta dama", "Espectacular", han sido algunos de los mensajes que Yuliett Torres ha estado recibiendo en tan poco tiempo. El gran cariño que se ha ganado lo tiene bien merecido por su talento y ser tan fotogénica que no a todos se le da.

La playa fue uno de sus lugares favoritos en el 2021 | Foto: Captura

La influencer mexicana hace poco ya dio sus primera sesiones que arrebataron los suspiros de muchos seguidores. Y el tema central fue el traje de baño, Yuliett Torres utilizó un bello atuendo lista para sumergirse en una de las piscinas de los lujosos hoteles a los visita, de igual forma compartió algunas fotos de sus mejores ángulos los cuales fueron aplaudidos en su totalidad por tan gran espectáculo.