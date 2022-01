Red Bull recuerda las grandes acciones defensivas de Checo Pérez en la temporada 2021.

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto de Red Bull, tuvo una temporada 2021 en la Fórmula 1 de altibajos, donde al principio tuvo algunos problemas con su adaptación al monoplaza RB16B, sin embargo, fue parte fundamental en la recta final de la temporada para que su compañero de equipo Max Verstappen se consagrara campeón de pilotos.

Checo Pérez tuvo grandes momentos durante la temporada, regalando grandes acciones defensivas que ayudaron para que Verstappen ganara algunas carreras en la Fórmula 1, principalmente las acciones del mexicano fueron sobre Lewis Hamilton y este lunes Red Bull ha recordado algunas de esas maniobras defensivas.

Por medio de sus redes sociales Red Bull dejo un mensaje junto una imagen de Checo y Verstappen. “The art of defending �� In training at the factory �� (El arte de defender �� Entrenando en la fábrica ��)”, escribió la escudería de los ‘Toro Rojos’ recordando las acciones defensivas que tuvo el mexicano durante la temporada.

Sergio Pérez fue de gran importancia para que su compañero se llevará el titulo, y más aun en la última carrera que se llevo a cabo en Abu Dabi, pues gracias a un gran trabajo de defensa, el tapatío contribuyo para que Verstappen redujera una diferencia de 8 segundos que Hamilton tenia sobre él, en el último Gran Premio de la Fórmula 1.

Pero Red Bull no solo dejo ese mensaje en redes, sino además compartió una galería de las mejores defensas que realizó Checo Pérez durante la temporada, como caso curioso, todas fueron ante Lewis Hamilton, y en algunas de ellas cuando se encontraba en desventaja con el siete veces campeón del Mundo.

Publicación de Red Bull haciendo alusión a las defensas de Checo Pérez.

“Defence, defence, defence, defence ⚔️ @SChecoPerez ��”, escribió Red Bull en redes sociales mostrando las imágenes de Pérez defendiéndose ante los ataques de Hamilton en los Grandes Premios de Francia, Turquía, Brasil y el Abu Dabi, el último sirvió para que el mexicano fuera descrito como toda una leyenda, así lo dio a conocer Verstappen por radio durante la carrera.

Checo Pérez tuvo una gran temporada con Red Bull, donde además de ser una gran pareja con Max Verstappen y ayudar a que el neerlandes se llevará el título, el mexicano logró subirse al podio en cinco ocasiones, además de conseguir su segunda victoria en la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Azerbaiyán.