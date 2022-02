Regalando fotos, Yuliett Torres agradece a sus seguidores por su apoyo en redes sociales

La modelo mexicana Yuliett Torres no se cansa de sorprender a sus seguidores en redes sociales confirmándose como una de las chicas más seguidas, mostrando su carisma y belleza en cada una de sus publicaciones y en esta ocasión ha agradecido a sus fans por el apoyo que le han brindado.

Yuliett Torres es una modelo mexicana que no sólo se ha especializado en las pasarelas, sino también en el mundo fitness donde luce la gran figura que ha podido construir con las fuertes y extensas rutinas de entrenamiento que realiza en el gimnasio para mostrar siempre su mejor versión ante sus seguidores.

La tapatía se ha convertido en toda una celebridad dentro de las redes sociales donde se ha encargado de compartir algunos tips para cuidar su figura y en esta ocasión ha dedicado a sus seguidores un tierno mensaje para agradecerles el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera.

Por medio de las historias de Instagram, Yuliett compartió un tierno mensaje para sus seguidores agradeciendo el apoyo que le han brindado, además de dejar claro que no le molesta que se acerquen para pedirle una foto mientras pasea por la calle o se encuentra tomándose un descanso.

“Par a mi es un honor que me pidan foto! Porque ustedes mis seguidores son los que me han puesto aquí, las redes sociales me han abierto puertas a cosas increíbles que nunca imagine que podrían suceder..”, se lee en una de las historias compartidos por la modelo, además de unos videos donde muestra el cariño de sus fans que se acercan a tomarse fotos con ella.

Mensaje de Yuliett Torres para sus fans en redes sociales/Foto: Instagram

Yuliett Torres se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como algunos aspectos de sus viajes dejando ver su belleza y qué decir de su trabajo en el mundo del modelaje levantando suspiros entre sus más de 9.7 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

