Regresa el Box a Las vegas con grandes combates

Las Vegas.-Luego de que los espectáculos deportivos volvieran a los estados unidos durante Covid-19 con el UFC 249 que marco un precedente para la realización de espectáculos a puerta cerrada.

Este martes 9 de junio se encienden los reflectores para iluminar la pelea del puertorriqueño Félix Caballo y el estadounidense Shakur Stevenson, con un evento a puerta cerrada sin público.

La contienda fue pactada luego de que ambos peleadores dieran el peso de 130 libras en los super pluma, en la que tras varios intentos los dos pugilistas dieron el peso en la báscula.

"Pelear con Shakur va a ser interesante, no puedo dejar pasar esta oportunidad, he entrenado duro, y voy a darlo todo. Voy a hacer mi trabajo e intentaré conseguir esa victoria para Puerto Rico", comentó el puertorriqueño, Félix Caballo.

Además de este combate, la cartelera del martes incluye 4 peleas más que cimbraran el cuadrilátero en las cuales esta Jared Anderson vs Johnnie Langston, Guido Vinello vs Don Haynesworth, Quatavious Cash vs Calvin Metcalf y por último Robeisy Ramírez contra Yeuri Andujar.

