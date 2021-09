¡Regresa el Gran Campeón" Julio César Chávez subirá de nuevo al ring antes de cumplir 60 años

Baja California.- Colgar los guantes es algo que al parecer Julio César Chávez no tiene en sus planes y es que el "Gran Campeón Mexicano" ha confirmó que subirá al ring una vez más y que sería la última, esto con motivo de celebrar sus 60 años de vida próximos a cumplir en el 2022 además de imponer una marca para las nuevas generaciones de boxeadores mexicanos.

El ídolo de todo México ha hecho que la sonrisa vuelve a los aficionados luego de su anuncio y es que nunca es suficiente de Julio César Chávez aún en peleas de exhibición. Julio dejó claro que desea dejar algo en los jóvenes por eso quiere que lo vean una última vez ante un peleador a modo para hacerlo mucho más espectacular.

"Ya me arrepentí (retirarse). Voy a hacer otra (pelea). Quiero dejar una marca para las nuevas generaciones. Ahora que cumplo 60 años voy a hacer una última exhibición en el estadio Caliente el año que viene. Voy a buscar un rival adecuado que no pegue y que no aguante para los 60 años. Voy por la última", dijo Chávez González para DAZN Boxing Show.

Aunque la ha tomado el gusto de subir el ring para peleas de exhibición, Julio César Chávez confesó que las que ha tenido ante Jorge "Travieso" Arce y "Macho" Camacho Jr le han costado mucho en el aspecto físico, que si bien luce increíble ya no es igual que en sus mejores momentos. "Me han costado mucho las exhibiciones porque me preparé como su fuera una pelea, en especial la última", comentó.

Tambien dejó claro que sus cualidades ya no son las mismas como reflejos, cabecear, movimiento en el ring pero asegura que lo más importante de estas peleas es que las personas que pagan por verla se divierta y cree que las que ha hecho hasta el momento han sido de las más entretenidas y quiere hacerlo por una última ocasión.

Julio César Chávez tuvo su última pelea el pasado 19 de junio ante "Macho" Camacho Jr | Foto: Jam Media

Julio César Chávez cumplirá sus 60 años el próximo 12 de julio de 2022, se plantea que la pelea sea antes de esa fecha para conmemorar sus primeros 60 gratos y a la vez complicados años de su vida. Cabe destacar que su familia le había pedido ya no hacerlo más para cuidar sus lesiones pero aparentemente para esta ocasión le han dado su voto de confianza para que lo haga.

La última vez que el "César del Boxeo" tuvo un duelo de exhibición fue el pasado 19 de junio de 2021, cuando la cancha del Estadio Jalisco se convirtió en el último recinto que recibió el mexicano. Su rival fue el hijo de Héctor "Macho" Camacho quien llegó en busca de una venganza de la derrota que le propino Julio hace 29 años un 12 de septiembre de 1992.

Por el momento no hay más información de una fecha en especifico o quién podría ser el rival del mexicano para ponerle fin a una carrera llena de logros impresionantes y de momentos tensos. Se espera que para finales de año se den nuevas pistas de que pasará con el que ahora sí es el último combate de Julio César Chávez.