"Regresaré más fuerte, mejor que antes": Ibrahimovic

Manchester, Londres.- Zlatan Ibrahimovic ha afirmado, en una entrevista a la televisión del Manchester United, que "regresará más fuerte, mejor que antes". El atacante sueco, de 35 años, se encuentra en la fase final de la recuperación de una lesión de en los ligamentos de la rodilla derecha que sufrió en abril.

Ibrahimovc regresa a la escuadra de los Red Devils después de pensar en su futuro, regresa a Old Trafford para terminar lo que empezó.

A su llegada el equipo de José Mourinho se reforzará más en el ataque al tener a Zlatan y a su nueva figura Romeu Lulaku.

Ibrahimovic fue el líder goleador del equipo al anotar 26 goles la temporada pasada antes de sufir su lesión en la semifinales de la Europa League.

“Cuando regrese a los terrenos de juego seré mejor que antes, ya no seré el mismo”, dijo Ibrahimovic, cuya vuelta con los 'diablos rojos' podría producirse en noviembre.

“Me reconstruyo y cada vez estoy más fuerte. Me siento bien, siento que mis movimientos responden bien. Me he entrenado cada día desde mi operación. Sin descanso. Es un nuevo desafío, pero soy fuerte mentalmente y cuando me concentro en un objetivo nada me para. Si dependiera de mí volvería ya, pero debo ser paciente”, dijo.

“Cuando juegue no me puedo aprovecharme de ninguna excusa respecto a mi lesión. Quiero sentir la misma presión de antes”, concluyó.

Con información de goal.com