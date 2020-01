"Regreso como leyenda": Chicharito Hernández

Los Ángeles.- La presentación de Javier 'Chiharito' Hernández se tornó un poco subida de tono cuando al jugador se le cuestionaron cosas como Chivas, su rendimiento entre otras, pero la declaración que más retumbó en los medios fue que él mismo se llamó leyenda en el futbol mexicano.

"Regreso como leyenda del futbol mexicano. Ya si pude haber hecho más o no, simplemente hice lo que estaba en mis manos, hubo gente que no me dejó jugar pero es parte del futbol. Regreso como leyanda del futbol mexicano y sé que eso le va a molestar a muchos", dijo.

Estas declaraciones hicieron ruido en el periodista David Faitelson quien rápido lo tachó de falta de humildad tras la declaración, además se le preguntó sobre su carrera europea donde sufrió algunos malos momentos como buenos para recordar.

David con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad. Fuerte abrazo David! https://t.co/QG0xY6c02S — Chicharito Hernandez (@CH14_) January 24, 2020

Ahora aceptando su nueva oportunidad en la MLS dice que aprovechará cualquier situación, además de que será el jugador mejor pagado del futbol estadounidense deberá demostrar que vale todo lo que pagaron por él.

"Vengo a aprovechar la oportunidad que se me está presentando, jugar el mayor tiempo posible. Todo eso que me imagino, las cosas chingonas que me imagino desde que tengo memoria, que sean aún mucho mejor de lo que imaginé", finalizó su conferencia.

Hernández ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo y se espera que tenga actividad en el primer amistoso en febrero.