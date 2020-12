Regreso de Sting a la lucha libre ahora con AEW movió fibras sensibles a la WWE

Estados Unidos.- Este miércoles la lucha libre trajo de vuelta a una de las estrella de antaño en la World Wrestling Entertainment (WWE) a quien se le reconoció como un icono, pero en esta ocasión no fue ahí dónde volvió a subir al rin y es que The Sting fue contratado por la competencia de la WWE, la All Elite Wrestling (AEW) para aparecer en el Dynamite.

The Sting fue un luchador de equipo en los años 90's y 2000 en la WWE donde logró una gran popularidad entre los fans y que con el tiempo fue uno de los favoritos por su gran manera de vestir al subir al ring con su característico, traje negro, y una gabardina y su cara pintada de blanco y negro y no podía faltar el bat que tantos años acompañó en sus peleas.

En 2016 The Sting anunció su retiro de la lucha libre profesional luego de que sufriera una lesión que lo dejara con limitantes para continuar en las funciones, aun así se mantuvo con la esperanza. Ese mismo año fue agregado al Salón de la Fama de la WWE. En donde había prometido no volver a pelear.

Hoy 4 años más tarde en la primera gran función de AEW el invitado y nueva contratación fue Sting que causó el asombro de propios y extraños ya que muchos de los fans que lo conocieron en su paso por la WWE han reaccionado algo sorprendidos por verlo de nuevo y no en la cadena con la que se dio a conocer.

Actualmente cuenta con 61 años de edad, subió al ring y enfrentó a Darvy Allin y Arn Anderson en su glorioso regreso a la lucha libre. De acuerdo con los mismos directivos de la AEW su contrato es por varios años por lo que se espera que siga peleando por un tiempo más, "La presentación sorpresa de Sting fue una excelente manera de celebrar nuestro mayor episodio de Dynamite", dijo Tony Khan, directo general de AEW.

La AEW apenas se creó este 2019, y se ha convertido en una de las principales compañías de competencia con la WWE, y por ahora aunque el tramo que debe recorrer para llegar a meterse dentro de las mejores ya ha dado un gran paso y con la contratación de algunas exestrellas de la marca roja, como el de Chris Jericho, Kenny Omega, y Matt Hardy como algunos de los que han luchado en la WWE.

The Sting vio su salida de la WWE en 2019 cuando la marca dejó de vender sus artículos oficiales, por lo que se inició a especular que su relación había llegado a su fin, justo como un año más tarde se dio a conocer ahora que ve a otra marca a retomar su carrera de luchador.