Regresó el "Hulk" Iraní tras recuperarse del Covid-19

Irán.- En noviembre de 2019, se dio a conocer que el “Hulk” iraní tendría la oportunidad de participar en las luchas después de haber estado a punto de llegar a las artes marciales mixtas desde 2018.

Este peculiar personaje tiene miles de seguidores en las redes sociales, y ahora pasará a formar parte de Bare Knuckle Fighting.Championship (BKFC), la empresa de boxeo más sangrienta del mundo. Sin embargo, llegó agosto y no solo no hubo respuesta, sino que además Sajad Gharibi abandonó las redes sociales hasta esta semana.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Finalmente, el gigante asiático emitió un comunicado en su cuenta de Instagram para aclarar lo que sucedió y qué hará en el futuro.

"No debes rendirte; esta vez, estoy de regreso para vengarme de todos, desde el Hulk brasileño hasta el Polaco, que se arrepintió del desafío. Prometí no estar en ninguna red social antes de la pelea, pero esta vez comenzaré oficialmente mi primera batalla con una organización alemana a fin de año ”, dijo.

De esta forma, dejó en claro que su ausencia en la batalla se debió a decisiones de sus competidores, no a razones personales.

"Ahora, regresará con todo a la espera de la confirmación de su histórica fecha de batalla: "Gracias a Dios, hago todo lo posible y reanudó los entrenamientos, y nunca pararé".

Además, reveló que tuvo coronavirus, pero se ha recuperado: "He vencido al virus oscuro, y ahora soy más fuerte, no me detendrán".