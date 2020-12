Reilly Opelka defiende a Novak Djokovic por las críticas que recibe

Durante una reciente entrevista, el tenista estadounidense Reilly Opelka hizo balance de su temporada, donde logró el título en el ATP 250 de Delray Beach y consiguió llegar a algunas rondas finales gracias sobre todo a su potente saque. El actual número 39 del mundo también salió en defensa de Novak Djkovic por las críticas recibidas en los últimos meses acerca de la creación de la PTP, que ha levantado mucha polémica.

Opelka fue uno de los tenistas que más criticó en su momento a la ATP por como estaban haciendo las cosas durante la pandemia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"En el reinicio de la competición hubo muchas cosas positivas. No quiero tampoco criticar constantemente a la ATP, porque estábamos en una situación un tanto delicada en todo el mundo y estaban ocurriendo muchas cosas que no competía a la ATP, pero pienso que podrían haber hecho mejor las cosas. Creo que los que mandan ahí arriba deberían estar en cada torneo", dijo el tenista de Michigan.

Agregó que: "Si vas a pedirles a tus jugadores que jueguen todos estos torneos, creo que deberías presentarte allí como ejecutivo. A pesar de esto que digo, creo que hicieron un buen trabajo en pelear para que el tenis volviera lo más rápido posible y sin gastar mucho dinero. También hay que felicitar a muchos jugadores".

Mencionó que tenistas comop Thiem, Schwartzman, Bautista, Zverev, Medvedev, tienen dinero de sobra para no poner en riesgo su salud por jugar un ATP 250, "pero aún así lo hicieron por caridad".

Opeka reconoció el trabajo que se hizo en la organización del Abierto de Estados Unidos.

"Pienso que el US Open hizo un trabajo sensacional. Es cierto que hubo una situación un tanto desafortunada con Guido Pella y Hugo Dellien. Quitando esto, creo que el torneo fue sensacional y cumplieron las expectativas con creces", refirió.

El estadounidense indicó que el Roland Garros "también lo hizo muy bien. San Petersburgo no estuvo del todo mal, aunque hubo un incidente allí que no salió a la luz y que puso en peligro tanto a un tenista como a su familia. Aún así no pasó nada y el torneo ocurrió sin más incidencias y sin que ningún tenista diera positivo".