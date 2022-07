¡Reina de la moda! Wanda Nara deslumbra con coqueto vestido blanco

Francia.- La modelo argentina hizo uso de sus encantos frente a la cámara para regalar una sesión impresionante en donde los protagonistas fueron nada más y nada menos que un vestido blanco y claro sus encantos que resaltaron con el uso del vestido. Wanda Nara quien ha sido considerada como una de las reinas de la moda no dudó en sacar a presumir las fotos y que claro fueron pensadas para que resaltara todo lo bueno tanto de ella como del atuendo.

Wanda Nara compartió algunas postales en su Instagram, su carta de presentación al mundo del espectáculo en donde quienes no la conocen una vez que entran ya no salen de ahí y quienes ya están con ella no pueden dejar de verla pues saben que en cualquier momento les dará el material que los hará reafirmar que están del lado correcto de las redes sociales.

Como ya se sabe, la tambien empresaria tiene un gusto importante por la moda por lo que este atuendo no iba a ser menos importante que otros que ya se han visto publicados, y si bien el vestido no es para una gala si cumple con su cometido que es resaltar la figura y los encantos de la modelo, incluso ella misma los dio a lucir con sus atrevidas poses, mismas que no pasaron desapercibidas por los seguidores.

El famoso y picante vestido fue una combinación de encaje blanco sobre una tela transparente pero que cuidando la imagen tenía un fondo color de la piel de Wanda Nara que evitó filtraciones. El vestido cayó hasta sus pies en donde se apreció mucho mejor el diseño de algunas hojas que "envolvían" la figura de Wanda Nara. El punto clave fue la misma Wanda mostrando su pronunciado escote que ya de por si era llamativo.

Wanda Nara deslumbra con picante vestido | Foto: Instagram Wanda Nara

Como era de esperarla la esposa del jugador del PSG, Mauro Icardi rompió las redes logrando más de 400 mil likes y miles de comentarios. No es un secreto que las grandes cantidades de likes llegan gracias a sus apariciones en traje de baño pero cuando se dan de otra forma tambien tiene sus seguidores que aman esas lindas fotos.